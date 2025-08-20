Borge va a salir rescindido del Real Zaragoza

El Real Zaragoza y Andrés Borge están ya muy cerca de llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, con duración hasta 2027, y la desvinculación del defensa de Binéfar va a ser oficial en breve, en las próximas horas. El defensa supo de forma oficial el lunes que debía salir y no se contaba con él, si bien ya su ausencia en la convocatoria ante el Sanse y en la lista de inscritos en LaLiga la semana pasada antes del estreno dejaban intuir que esa era la decisión. El futbolista ha preferido la fórmula de la rescisión que la de la cesión, que era la deseada por el club, y se marchará a buscar destino, con la idea de seguir su carrera en segunda o, más probablemente, en Primera RFEF.

Borge, el pasado mes de enero, tras comunicarle el Real Zaragoza que no tendría ficha, fue cedido al Arenteiro, de Primera RFEF, donde tuvo los minutos pretendidos tras su lesión de cruzado. Participó en 16 encuentros, en 13 de ellos formando parte del once inicial. A su regreso, su único deseo en esta pretemporada ha sido el de hacerse un hueco, aprovechando su polivalencia, ya que puede jugar en los dos laterales y en el eje de la zaga, pero Gabi, que al principio, sí pareció apostar por él, ha decidido que no siga y el club ya se lo hizo saber, tal y como avanzó este diario.

El oscense, nacido en Binéfar en 2001, llegó a la cantera en juveniles de la mano de Ramón Lozano justo a tiempo para hacer historia con un equipo de leyenda que se proclamó, por primera vez en la existencia del club, campeón de la Copa de Campeones en 2019 tras haber conquistado antes el campeonato de Liga, lo que le otorgó el derecho a disputar, también por primera vez, la Youth League (la Liga de Campeones juvenil). Sufrió un esguince de rodilla en enero de 2024 y se rompió el cruzado a finales de febrero para ser operado el 14 de marzo. Antes, a finales de noviembre de 2023, el club ejecutó la opción por renovar su contrato por tres años, hasta junio de 2027, para ser miembro de la primera plantilla a todos los efectos, contrato que ahora se va a romper. Ha jugado en 12 partidos del primer equipo, 11 de ellos de Liga, con nueve presencias en el once.