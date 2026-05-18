El 'boom' de David Beckham y la estrategia que ha cambiado las reglas del juego

'Sir' David Beckham ya forma parte de la lista de milmillonarios del Reino Unido gracias al acierto con sus negocios. Y es que el exfutbolista inglés no solo es reconocido por su talento y carisma dentro del terreno de juego, sino que ahora también lo es por su lado empresarial con el Inter Miami, su gran acelerador en los últimos años. Dicho esto, la Sunday Times Rich List 2026 sitúa la fortuna conjunta de David y Victoria Beckham en 1.185 millones de libras, presentándolo así como el primer deportista británico que alcanza ese nivel patrimonial.

Gran parte de su incremento se vincula al club de Florida, que es su gran jugada. Cuando fichó por Los Angeles Galaxy, incluyó en su contrato una opción para crear una franquicia de expansión en la MLS por 25 millones de dólares. Años después, esa cláusula acabó dando forma al Inter Miami. Hoy, Forbes valora la franquicia en 1.350 millones de dólares, mientras que Sportico la eleva a 1.450 millones y la sitúa como la más valiosa de la MLS. Beckham no posee todo el club, pero sí una participación clave dentro de un proyecto que ha multiplicado su valor y que con su marca personal como principal valedor, ha cambiado las reglas del mundo del fútbol en Estados Unidos.

El crecimiento de la franquicia desde su creación ha sido tal, que actualmente está en una revaloración de entre 54 y 58 veces su valor inicial. Unas cifras que difícilmente se explicarían sin su gestión, ni tampoco, evidentemente, sin Leo Messi. Beckham fue clave para su llegada viajando en varias ocasiones a Barcelona para convencerlo, siendo este su gran movimiento estratégico para posicionar al Inter de Miami en el mapa del fútbol mundial.

Beckham y Messi, durante el entrenamiento en el nuevo estadio de Inter Miami / 'X'

El gran cambio

La llegada de Leo Messi cambió la escala del negocio a todos los niveles, aunque Beckham ya había empezado a construir una marca reconocible. Antes pasaron por Miami nombres como Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi. Después llegaron Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, una columna vertebral con pasado en el Barça y peso internacional que lo redefinió todo. Más tarde se sumó Rodrigo De Paul, campeón del mundo con Argentina. El Inter Miami dejó de ser una franquicia joven de la MLS para convertirse en un destino para figuras reconocibles y en un equipo con audiencia global en un abrir y cerrar de ojos.

Contar con el mejor jugador de la historia también les cambió sobre el terreno de juego. De ser una de las peores franquicias pasaron a ser candidatos a todo. Y así es como ya han sumado a su palmarés la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y la MLS Cup en 2025, la primera de su historia, con Messi como capitán y MVP de la final. Para Beckham, los títulos tienen un valor doble. Refuerzan el proyecto deportivo y hacen crecer el precio de una franquicia que ya compite en otra dimensión comercial.

Messi, en acción con Inter Miami / 'X'

Ya compiten a nivel mundial

El merchandising es una de las pruebas más claras del cambio. Según datos de Euroméricas Sport Marketing, el Inter Miami cerró 2025 como el quinto club del mundo en venta de camisetas, con 2.166.000 unidades. Solo quedó por detrás de gigantes europeos como Real Madrid, con 3.133.000, Barcelona, con 2.940.000, PSG, con 2.546.000, y Bayern Múnich, con 2.377.000. Para una franquicia que empezó a competir en 2020, estar en esa mesa es casi tan importante como levantar un título.

El fenómeno no se limita a la camiseta de Messi, aunque el astro argentino sea el principal motor. En 2025, la MLS informó de que lideraba por tercer año consecutivo la lista de camisetas más vendidas de la liga. Luis Suárez aparecía segundo, Busquets en el puesto 16 y Benjamin Cremaschi en el 23. Es decir, el Inter Miami está vendiendo una identidad reconocible con el rosa del club convertido en producto global.

Leo Messi y Luis Suárez. / Carlos Ortega / EFE

Un nuevo estadio

El otro gran activo está alrededor del estadio, el NU Stadium. La Sunday Times Rich List también vincula el salto patrimonial de Beckham con su participación en el desarrollo de Miami Freedom Park, el complejo que rodea el nuevo estadio y que incluye suelo, espacios comerciales y negocio inmobiliario. Ahí el proyecto deja de ser únicamente fútbol y también lo vincula enormemente a la identidad de la ciudad.

Fuera del Inter Miami, Beckham ha seguido explotando su nombre como una empresa. La lista también menciona dividendos de DRJB Holdings, su acuerdo con Authentic Brands Group, su productora Studio 99 y el peso creciente de la marca Victoria Beckham. Pero el punto de inflexión está en Miami. Beckham llegó a Estados Unidos para dar visibilidad a la MLS como jugador. Casi veinte años después, ha demostrado que el verdadero negocio era quedarse con una parte del futuro de la liga.