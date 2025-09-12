Bodas de plata del estreno en Champions: el Deportivo, a otro nivel

El Dépor lucía títulos en España y miraba a los ojos de Madrid y Barcelona, pero le quedaba un paso más para redondear su grandeza: la Champions League. Hoy en día se ve como algo natural y hasta lógico que exista cierta rotación y democratización en el acceso a la máxima competición continental, pero hasta 1997 solo la podían jugar los campeones de las ligas nacionales. En 1999 ya pudieron disputarla hasta los cuartos clasificados de la mejores ligas europeas. Al Superdépor le vedó el paso esa exclusividad y se tuvo que conformar con la UEFA y la Recopa hasta el cambio de milenio. A aquel Dépor campeón ya nadie se lo pudo impedir y debutó en la Liga de Campeones un 13 de septiembre de 2000 ante el Panathinaikos en el Spyros Louis, en el Estadio Olímpico de Atenas. El sábado se cumplen 25 años del día que el Deportivo se puso a otro nivel.

«En A Coruña aún no se han hecho a la idea de lo que es entrar en la élite del fútbol europeo», apuntaba dos semanas antes Lendoiro, después del sorteo que había encuadrado al Dépor en el grupo de los griegos, el Hamburgo y la Juventus. «El nombre de nuestra ciudad ha sido escuchado por cientos de millones de personas», remarcaba entonces el presidente del Dépor tras el evento celebrado en Mónaco.

Quiso la casualidad que aquella visita a Grecia coronada con el gol de Naybet que salvó al Deportivo de la derrota calcaba un viaje y un resultado que se había producido unos meses antes en Copa de la UEFA. Entonces el Dépor siguió adelante y, posteriormente, se encontraría al Arsenal que lo acabaría eliminando. Esta vez era un formato de liguilla y la Champions era otro nivel.

«Me acuerdo que nos habían llevado a la comida de directivas en un barco a un islote, nos pasó muy cerca un petrolero». Pachy Dopico, directivo con Lendoiro y quien en aquel viaje hizo de jefe de expedición, recuerda alguna de las imágenes que le quedó de aquel desplazamiento que inauguraría cinco años mágicos en los que el Dépor fue un habitual de los sorteos y de las rondas finales de una competición que hoy ve lejana. De hecho, el Dépor convirtió casi en una costumbre su viaje anual a Atenas para jugar ante alguno de los conjuntos helenos que eran habituales del nuevo formato de la antigua Copa de Europa.

Todo empezó aquel día en el que Warzycha batió primero a Molina con un tiro cruzado tras colarse entre Manuel Pablo y Donato. La grada, llena, estalló. «Al haber pista de atletismo se notó menos», tercia Dopico. En los instantes finales, ya con Scaloni y Valerón en el campo, una pelota suelta le sirvió a Pandiani para inventarse una chilena que convirtió el marroquí en gol tras un disparo en semifallo.

Un punto y el descorche a la Champions cerraron aquel viaje que había comenzado con un Dépor plagado de bajas. No estuvieron Makaay, Djalminha, Turu, Duscher, entre otros. La expedición se fue hasta Atenas y aterrizaron en una base militar antes de entrenar en la previa en el escenario del duelo. Unos días antes había recibido la copa de campeón de Liga en Riazor y en aquel momento empezaba a pasarse a lo grande por Europa. Así era aquel Dépor: hacía historia cada semana.