El bochornoso domingo que protagonizó el San Luis de Tercera Asturiana: agresión a un árbitro, comunicado sin condenar la violencia y rectificación del presidente

El CD San Luis, club de la Tercera Asturiana, protagonizó este domingo una de las jornadas más bochornosas del fútbol regional español en meses. Todo a raíz de la lamentable agresión a un árbitro durante el partido entre el Llanera B. Después de que el colegiado señalara un penalti en contra del San Luis, el futbolista autor de la falta le agredió golpeándole en la cabeza y, posteriormente, intentó darle una patada estando en el suelo.

Si el acto en sí ya es denunciable, todavía más bochornoso fue lo sucedido después. Tras el encuentro, el propio club sacó un comunicado firmado por el secretario general, Alejandro Blanco, en el que decidió "NO" condenar la violencia y se mostró del lado del agresor.

El primer comunicado

“Queremos manifestar nuestro profundo descontento con la actuación arbitral. Los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local. Desde el club no condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador, dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos”, expuso el San Luis.

Pero no se quedó ahí Blanco, de 24 años, sino que insistió en que su futbolista no iba a ser apartado: "Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club, y por ende no será apartado del mismo".

El acta del encuentro reflejó, además, que el entrenador del equipo también fue expulsado por dirigirse al árbitro en los siguientes términos: "Como digas lo nuestro y no lo de ellos voy a matarte". Los hechos recibieron la respuesta instantánea de la Federación Asturiana y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que dio lugar a una rectificación tardía pero que terminó costándole el cargo al secretario general que firmó la primera nota de prensa.

El segundo comunicado

En el segundo comunicado, horas después, era el presidente del San Luis quien se pronunciaba al respecto: "Yo, José Luis Blanco Antón, Presidente del Club Deportivo San Luis, ante la gravedad de las afirmaciones recogidas por su Secretario General, tomo la decisión de cesar al Secretario General de forma inmediata. Desde la presidencia y desde el CD San Luis condenamos la violencia y tomaremos las medidas oportunas".

Varias informaciones posteriores aseguraban, además, que dicho secretario general resultaba ser el hijo del presidente y, casualidad o no, había ejercido como árbitro en la misma categoría unos años antes. Sin embargo, lejos de pedir disculpas tras el comunicado de su padre, Alejandro Blanco insistió en su idea. "No me arrepiento de lo que he escrito, no había consenso con el presidente y por eso está firmado a mi nombre", dijo por la noche en 'Carrusel Deportivo'. "Yo NO condeno la agresión porque no soy nadie para condenar nada", concluyó para cerrar un domingo bochornoso.