Blatter y Platini, juzgados por fraude

Michel Platini y Joseph Blatter, expresidentes de la UEFA y de la FIFA, respectivamente, comparecerán este martes ante las autoridades de Suiza para conocer el veredicto por la acusación de fraude tras el juicio de Apelación solicitado por la Fiscalía helvética y que se celebró el pasado 6 de marzo.

En julio de 2022 ambos fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Penal Federal de Suiza de cargos en relación con un pago, emitido en 2011 por la FIFA con la aprobación de Blatter, de 2 millones de francos suizos (1,6 millones de euros) a Platini.

La Fiscalía recurrió la absolución inicial

Blatter defendió que el pago a Platini era un salario que debía al exfutbolista francés. Los dos alegaron que el traspaso de esa cantidad era el resultado de un acuerdo verbal y de ahí que no exista documentación escrita de la operación. Esa justificación fue suficiente para los magistrados, pero no para la Fiscalía de Suiza, que recurrió un caso cuyo juicio de Apelación se celebró el pasado 6 de marzo.

Los dos acusados, entonces presentes en el tribunal penal federal de Muttenz, en las afueras de Basilea, escucharon las alegaciones del fiscal, que negó la validez del acuerdo oral que ambos esgrimieron para validar el pago y que les sirvió para ser absueltos en primera instancia.

Blatter y Platini, absueltos / Agencias

Platini expresó tras el juicio su intención inicial de preparar un mensaje, aunque finalmente optó no hacerlo al considerar sus palabras "estaban llenas de cólera". Blatter, por su parte, reiteró su inocencia y afirmó haber asistido "a una mala película" durante los tres días que duró el juicio.

Blatter y Platini se sirvieron de su poder, según el fiscal

El fiscal, Thomas Hildbrand, repasó los elementos que, a su juicio, apuntaban al carácter de un pago que se hizo en plena campaña para la reelección de Blatter al frente de la FIFA y en la que contó con el apoyo de Platini, entonces presidente de la UEFA.

Imagen de Michele Platini en el Mundial de Fútbol de 2018 / AFP

Según Hilbrand, la autorización del pago no dejó ningún rastro en las instancias de control de la FIFA, no fue aprobado por los organismos pertinentes y, por tanto, no podía ser considerado legal pese a que el director financiero de ese organismo, Markus Kattner, accediera al pago "engañado" por un "acuerdo verbal imposible de verificar".

Para Hilbrand, tanto Blatter como Platini se sirvieron de su poder en la FIFA y en la UEFA para proceder a un desvío de fondos, mientras que el letrado de Platini, Dominic Nellen, recordó que no corresponde a los acusados demostrar la existencia de un acuerdo oral, sino a la Fiscalía probar que no hay ninguna prueba de fraude.

Una acusación que terminó en dos dimisiones

Además, la defensa sostuvo que los 2 millones de francos suizos son los retrasos del pago del contrato verbal al que ambos llegaron en 1998, durante el primer mandato presidencial de Blatter (hasta 2002) por un trabajo de asesoramiento no contratado. Dicho contrato salió a la luz en 2015, cuando Platini figuraba como principal favorito para sustituir a Blatter al frente de la FIFA.

Tanto Blatter como Platini dimitieron de sus cargos después de que salieran a la luz los detalles del pago durante una crisis de corrupción que golpeó a la FIFA en 2015. Además, las opciones del ex internacional francés de presidir la FIFA descarrilaron y se abrió la puerta a la llegada de Gianni Infantino, presidente de la institución desde el 26 de febrero de 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA / AP

Ahora, la Fiscalía pide una sentencia de 20 meses de cárcel y el fallo no será definitivo porque tanto la Fiscalía como los acusados podrán apelar al Tribunal Federal Suizo, la máxima autoridad del país helvético.