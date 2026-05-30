El fútbol regresó este viernes a sus raíces. Lejos de los grandes estadios y de los focos habituales, las pistas de Errekalde, en Bilbao, acogieron la Final Nacional de Red Bull Rey del Barrio, una competición impulsada por Nico Williams que ha reivindicado durante los últimos meses la esencia más pura del fútbol callejero.

Tras recorrer Madrid y Barcelona, el torneo cerró su primera edición coronando a Peloteros El Bruc como primer campeón nacional. El equipo catalán se impuso en una intensa jornada marcada por la igualdad, la tensión y la creatividad sobre la pista, convirtiéndose en el gran vencedor de una cita que reunió a algunos de los mejores representantes del street football nacional.

Bilbao corona al primer campeón de Red Bull Rey del Barrio junto a Nico Williams / Red Bull

La presencia de Nico Williams añadió un componente especial al evento. El extremo del Athletic Club, uno de los futbolistas que mejor representa la conexión entre el fútbol profesional y la cultura de barrio, acompañó a los participantes durante toda la jornada y disfrutó de una competición que nació precisamente de esa filosofía: devolver protagonismo a las canchas donde comienzan la mayoría de los sueños futbolísticos.

El formato volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes atractivos del torneo. Sin porteros, con partidos de cinco minutos o un máximo de dos goles y bajo las reglas del sistema "Rey de la Pista", cada encuentro se transformó en una exhibición de técnica, descaro e imaginación. Regates imposibles, goles desde larga distancia y remontadas inesperadas mantuvieron en tensión a los cientos de aficionados que llenaron las instalaciones de Errekalde.

Peloteros El Bruc terminó imponiendo su personalidad para levantar el trofeo. Tras la victoria, los integrantes del equipo destacaron el carácter especial del torneo y el regreso a las sensaciones del fútbol de barrio, ese que se juega con amigos y donde la creatividad vale tanto como el resultado.

Bilbao corona al primer campeón de Red Bull Rey del Barrio junto a Nico Williams / Red Bull

Más allá de la competición, la jornada volvió a demostrar que fútbol y cultura urbana forman parte de un mismo lenguaje. El artista Cyril Kamer fue el encargado de poner la banda sonora al evento con una actuación en directo que elevó todavía más la energía de una grada completamente entregada.

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Además, la pista diseñada por Playincolors junto a Can Safari volvió a convertirse en uno de los elementos más llamativos del campeonato, transformando el terreno de juego en una auténtica obra de arte inspirada en la cultura urbana.