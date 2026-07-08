FÚTBOL
El Betis sorprende con Juan Carlos Rivero para presentar a Fran García: ‘confunde’ al exjugador del Madrid con un cantante español
El comentarista de RTVE fue el encargado de anunciar el nuevo fichaje bético, con un tono distendido
El Real Betis ha vuelto a hacer de las suyas con una presentación diferente para anunciar la incorporación de Fran García. El conjunto verdiblanco recurrió a un formato creativo y contó con la participación del comentarista Juan Carlos Rivero, que protagonizó un vídeo cargado de humor para dar la bienvenida al ya exjugador del Real Madrid.
El comentarista se grabó un video con su habitual tono humorístico por el que aparece en las redes sociales y jugó con sus confusiones habituales, en un tono irónico. "Gran fichaje el del lateral izquierdo, Manolo García, el de 'El Último de la Fila'", bromeaba.
Durante su mensaje elogió la experiencia del defensa, asegurando que llegaba preparado para afrontar la exigencia de competir al máximo nivel y aportar solidez al equipo. El comentario de Manolo encaja con el estilo de comunicación que el club sevillano ha utilizado en varias de sus presentaciones recientes y el mensaje de "Hago pájaros de barro", también.
El Betis se asegura un gran fichaje, y si es Fran
Fran García llega al Betis en busca de minutos y pone así punto final a su segunda etapa como madridista después de tres temporadas en el primer equipo. Desde que regresó procedente del Rayo Vallecano en el verano de 2023, a cambio de cinco millones de euros, disputó 109 partidos oficiales, en los que marcó tres goles y repartió 13 asistencias.
La operación permite al Real Madrid empezar a resolver el exceso de efectivos en el lateral izquierdo. Aunque las cifras no han sido oficializadas, el traspaso ronda los cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista. Una cantidad muy inferior a la que el club blanco esperaba obtener al inicio del mercado, cuando confiaba en ingresar entre 15 y 20 millones de euros. Sin embargo, la falta de ofertas de ese calibre y la necesidad de aligerar la plantilla han terminado facilitando el acuerdo con el Betis.
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