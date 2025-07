Betis y Sevilla: las dos realidades del fútbol sevillano

La rivalidad entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC vive un momento muy distinto al que nos había tenido acostumbrados en los últimos años. Incluso, se podría hablar de un cambio de papeles. El equipo de Nervión, que normalmente ha sido considerado el primer equipo de la ciudad, tiene una situación muy complicada con problemas económicos que se están traduciendo en grandes apuros en el terreno deportivo. El club de Heliópolis, por su parte, vive un momente dulce en los despachos y en el césped.

La situación se puede resumir fácilmente. A 24 de julio, cinco fichajes de los béticos por dos de los sevillanos. Más datos. El Betis terminó sexto la pasada liga y se clasificó para la Europa League; mientras que el Sevilla finalizó 17º, un punto por encima del descenso. Situación totalmente 'in extremis'. No es algo puramente deportivo; es el resultado de una buena y una mala gestión. No obstante, profundicemos un poco más y conozcamos cómo ambos clubes han llegado a sus respectivas situaciones.

El Betis: de las turbulencias a la ambición

El pasado mes de mayo el Betis cumplió 10 años consecutivos en Primera División. El conjunto blanquiverde se despidió momentáneamente de la categoría de plata el 24 de mayo de 2015 después de tres descensos en 14 años. Desde entonces, la entidad ha vivido una evolución constante que le ha llevado alcanzar cotas inimaginables (con algún título de por medio). Un crecimiento sostenido en todos los ámbitos del club.

El regreso de una leyenda como Joaquín Sánchez fue el impulso definitivo para que la afición llevara en volandas a su equipo. Tras varias temporadas logrando la salvación de manera holgada, la llegada de Quique Setién para comandar el proyecto desde el banquillo fue clave para que Heliópolis regresara a las competiciones europeas. Concretamente, para disputar la Europa League 4 años después (2018). Con jugadores de la talla de Marc Bartra, Sergio Canales, Gio Lo Celso o Emerson Royal, el Betis cayó eliminado en dieciseisavos de final de la UEFA y fue eliminado por el Valencia en semifinales de Copa del Rey, cuya final del 2019 se disputó en el Benito Villamarín. Sin embargo, el tercer y último año de Quique Setién no fue bueno y luego encadenaron otro mal año con 'Rubi', pese a incorporar a jugadores importantes como Borja Iglesias o Nabil Fekir. El club cada vez podía aspirar a más, dentro y fuera del terreno de juego.

Copa del Rey y primera final europea

A continuación, llegó un hombre clave: Manuel Pellegrini. El entrenador argentino se puso al mando de la nave...y despegó. Tres clasificaciones consecutivas para la Europa League tras ausentarse dos años y la cúspide del proyecto con la consecución de la Copa del Rey en la propia ciudad, en el estadio de la Cartuja, en 2022. Si no el que más, uno de los Betis más poderosos de la historia. Los derbis son suyos y los partidos en el Benito Villamarín son una pesadilla para todos los rivales. Jugadores importantes como Fekir o Canales han abandonado el proyecto, pero, a diferencia de antaño, la entidad de Heliópolis ahora sí puede reemplazarlos por otros de garantías como Marc Roca o Pablo Fornals.

Esta última temporada ha vuelto a ser todo un éxito. Sexto clasificado y plaza para la próxima Europa League, y subcampeones de la Conference League disputando su primera final europea de la historia. Pero no se quedan ahí. Los resultados deportivos se trasladan a los despachos, donde tienen un límite salarial de 108.387.000 millones de euros (en febrero, según LaLiga). Esto, de momento, les ha permitido tener mayor margen de maniobra y la incorporación de 5 jugadores (que serán más al final del mercado): Pau López, Junior Firpo, Gonzalo Petit, Rodrigo Riquelme y Álvaro Vallés. La temporada 2025-26 promete mucho.

Un Sevilla FC venido a menos

Entre poco y nada tienen que ver ahora mismo el Betis y el Sevilla. Y poco queda del Sevilla de las Europa League. Alguien sin ningún interés por el fútbol pregunta por la situación actual del club y la de hace 10 años y alucina en colores. En la temporada 2013-14, Pepe Castro se puso al frente del club tras la dimisión de José María del Nido a raíz del Caso Minutas. Pese a ello, el equipo levantó su tercera Europa League (4-2 contra el Benfica) con los Rakitic, Bacca, Gameiro y Vitolo, entre otros. Los éxitos para clubes como el Sevilla suponen perder a jugadores importantes, que es lo que sucedió, pero revalidaron el título europeo (3-2 contra el Dnipro). Con Unai Emery en el banquillo, todo iba viento en popa. Dos UEFA consecutivas. Y, por si no fuera poco, cayó una tercera en una final apasionante contra el Liverpool (3-1). El Sevilla dominaba al Betis en todos los terrenos.

Tras unos años gloriosos, además disputando la fase de grupos de la Champions League, el director deportivo Monchi abandonó el club por primera vez en 2017. Ahí empezó el primer bache importante. Vivieron dos temporadas turbulentas que terminaron con Joaquín Caparrós en el banquillo antes de la vuelta de Monchi. Con su regreso, se produjo una revolución en la plantilla y llegó Julen Lopetegui. Con dicho proyecto se lograron otras dos Europa League: en 2020, contra el Inter (3-2); y en 2023, ante la Roma (1-1, 4-1 en penaltis).

Alerta roja: situación insostenible

Monchi abandonó la entidad definitivamente en 2023 y le sustituyó Victor Orta. Algunos de los mejores jugadores abandonaron el club hispalense, pero no se fichó buenos reemplazos. Finalizó 14º la Liga y quedó eliminado en fase de grupos de la Champions, enmedio de un clima que cada vez era más tenso. El foco está más puesto en la grada, en el palco, que en el terreno de juego. El presidente Pepe Castro dimitió a finales de 2023 y le sucedió Del Nido Carrasco, hijo del expresidente. Desde entonces, su gestión es pésima y el espectáculo que se da por parte de todos los implicados en las juntas de accionistas es impropio de un club como el Sevilla FC.

Dicho trabajo ha repercutido en el campo, con un equipo cada vez más limitado que a duras penas logra la permanencia y hace el ridículo en Copa del Rey, siendo eliminado por el Almería (4-1). Asimismo, esto también se traduce en menos dinero para fichar. El límite salarial del Sevilla FC es de 684.000 euros (en febrero, según LaLiga) y en el actual mercado solo ha podido incorporar a dos jugadores libres: Chupete Suazo y Alfon González. La afición nervionense cada vez está más intranquila, pues la deriva de su equipo es muy preocupante y está lejos de solucionarse. Además, ven cómo el eterno rival está en su mejor momento y les pasa la mano por la cara.