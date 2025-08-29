Betis, Celta y Rayo esperan rivales en el sorteo de Europa League y Conference

Hoy ha sido el turno de la competición reina, la Champions League, y mañana es el de la Europa League y la Conference League. Las competiciones continentales de equipos inician la primera fase con el sorteo de este viernes en Mónaco en el que todos los equipos conocerán los rivales a los que deberán enfrentarse. Un formato que ya debutó el año pasado con éxito y en el que la emoción está garantizada para el Real Betis y el Celta de Vigo, en Europa League, y el Rayo Vallecano, en Conference League.

Mucha tela que cortar en la Europa League

La Europa League se presenta, un año más, como una competición tan apasionante como imprevisible. A partir de las 13.00, Real Betis y Celta de Vigo -como representantes españoles- conocerán sus ocho rivales de la primera ronda. Un sorteo en el que les puede tocar rivales de primerísimo nivel, como Aston Villa, AS Roma, FC Porto u Olympique de Lyon; o también otros cuya visita puede ser un infierno y puedes dejarte puntos en plazas como la de Estrella Roja, Ferencvarosi o Viktoria Plzen.

El Betis, que repite participación en la Europa League por segundo año consecutivo, esta vez intentará superar la primera ronda y no tener que 'bajar' a la Conference, aunque cerca estuvo de conseguir el primer título europeo de su historia. El conjunto de Heliópolis estará en el bombo 1. El Celta, por su parte, regresa a Europa ocho años después de alcanzar las semifinales de la Europa League en la temporada 16-17. Apunta a estar encuadrado en el cuarto y último bombo del sorteo.

El Rayo ilusiona en la Conference

El Rayo Vallecano vuelve a competir por Europa 25 años después de hacerlo por última vez. Tras eliminar al Neman Grodno bielorruso en la fase previa, el estadio de Vallecas recibirá la visita de equipos del Viejo Continente. A continuación del sorteo de la Europa League, el Rayo y los otros 35 equipos participantes clasificados a través de la fase previa conocerán sus seis rivales en la primera ronda. De esta manera, disputarán 6 encuentros, tres como local y otros tres como visitante.

En la Conference suelen participar equipos más desconocidos o de ligas europeas menores, pero también hay equipos míticos como el AZ Alkmaar holandés, la Fiorentina de David de Gea o el Crystal Palace inglés. La Europa League y la Conference League volverán a hacer que los jueves de cada semana sean días de buen fútbol.