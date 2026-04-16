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EUROPA LEAGUE
Betis - Braga, en directo: Europa League hoy, en vivo
Betis y Braga disputan la vuelta de los cuartos de final de la Europa League en La Cartuja
Xavi Turu
Sigue el Betis-Braga en SPORT.
¡Descanso!
El Betis domina al descanso tras una primera parte en la que los de Pellegrini fueron de más a menos. Todo abierto de cara al segundo acto en La Cartuja.
MIN. 45+3', BET 2-1 BRA
Busca estirarse el conjunto portugués para irse al descanso con el empate a dos. Resiste el Betis.
MIN. 45, BET 2-1 BRA
El Braga se ha metido de lleno en el partido y lo mejor para los locales será el descanso.
Se añaden 5 minutos más.
MIN. 43, BET 2-1 BRA
Entra al terreno de juego Diego Llorente y, por el momento, puede continuar.
Vio la amarilla Abde tras una acción en la que llegó tarde.
MIN. 41, BET 2-1 BRA
Diego Llorente sigue siendo atendido en la banda y veremos si finalmente puede continuar.
MIN. 40, BET 2-1 BRA
Parece que Llorente podrá seguir después de caer completamente conmocionado.
MIN. 39, BET 2-1 BRA
¡Gol del Braga! Reduce distancias el conjunto portugués con una acción un tanto desafortunada para los locales, con un choque entre los dos centrales del Betis. Marca Pau Víctor, que no perdona y pone el 2-1 en La Cartuja.
MIN. 37, BET 2-0 BRA
Pablo Fornals lo intentó con un disparo lejano un tanto mordido que se fue desviado. Continúa el Betis a lo suyo…
MIN. 35, BET 2-0 BRA
Los béticos siguen muy enchufados y centrados en el partido. Los portugueses lo siguen intentando, pero con poco acierto ofensivo.
MIN. 30, BET 2-0 BRA
¡GOL ANULADO! Antony estaba ligeramente adelantado; sigue el 2-0 en La Cartuja.
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