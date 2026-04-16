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Betis - Braga, en directo: Europa League hoy, en vivo

Betis y Braga disputan la vuelta de los cuartos de final de la Europa League en La Cartuja

SEVILLA, 16/04/2026.- El centrocampista del Betis Álvaro Fidalgo (i) pelea un balón con el defensa del Braga Vitor Carvalho, durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa disputado entre Real Betis y SC Braga en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Raúl Caro

SEVILLA, 16/04/2026.- El centrocampista del Betis Álvaro Fidalgo (i) pelea un balón con el defensa del Braga Vitor Carvalho, durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa disputado entre Real Betis y SC Braga en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Raúl Caro / Raúl Caro / EFE

Xavi Turu

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