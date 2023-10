Benítez estalla contra los árbitros: "¡Esto es fútbol, no ping pong!"

Rafa Benítez criticó con dureza a Alberola Rojas por anular un gol al Celta por una falta previa "El partido se nos va porque antes nos anulan el gol... es alucinante, siempre pasa algo", afirmó

Rafa Benítez, técnico del Celta, no resistió más tras sufrir otra derrota en los últimos compases. La UD Las Palmas le remontó una ventaja de un 0-1 con dos goles en el tramo final, el último de Marc Cardona en el 96', y acusó directamente a Alberola Rojas por un tanto anulado a Larsen en el primer tiempo.

En delcaraciones a DAZN al término del choque, Benítez afirmó que "es alucinante que en todos los partidos te tiene que pasar algo. En el fútbol tiene que haber contacto. Nos han anulado un gol legal. No se pueden pitar esas cosas, no puede ser".

El entrenador celtiña se quejaba de un tanto anulado en el minuto 35, con 0-0, en el marcador por una falta previa dudosa antes de que Larsen marcara en el mano a mano ante Valles.

No habló con el árbitro

Benítez fue un poco más lejos y exclamó: "¡Esto es fútbol, no ping pong!". El míster se mostró incrédulo porque "unos árbitros, desde una sala por televisión, puedan anular una jugada así. No me hace falta hablar con el árbitro, estas jugadas no se pueden pitar".

El técnico no entró en un análisis profundo del partido porque "¿cómo vamos a ganar si nos quitan un gol así?". Del penalti que supuso el empate dijo que "no lo vi, pero siempre pasan cosas".

En cualquier caso, Benítez dijo estar satisfecho "con la actitud de sus jugadores" y lamentó una derrota que deja al Celta en zona de descenso.