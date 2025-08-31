Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?
La alcaldesa responde a una publicación en redes sociales
Alberto Campos
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, estuvo ayer presente en el palco de autoridades de Castalia para disfrutar del encuentro entre los albinegros y el Zaragoza. Estuvo acompañada, entre otros, del propietario del club, Bob Voulgaris.
El resultado del CD Castellón, un empate a uno, no satisifizo a los aficionados orelluts, que vieron, de nuevo, cómo la falta de mordiente en ataque está lastrando a un equipo que, por lo general, está dominando los partidos.
Esto fue tema de debate en las redes sociales tras el encuentro, y en él también participó Carrasco. Fue en respuesta a un seguidor que se quejaba de que el equipo no tenía "hombre gol" ni "delantero centro de referencia".
En su mensaje, Carrasco aseguró que el club "ya ha fichado a un delantero". "Paciencia!!!", recetaba al hincha.
Lo cierto es que el CD Castellón no ha anunciado nada a este respecto, por lo que el mensaje de la alcaldesa puede ser un preludio de lo que esté por venir en las próximas horas.
Bromas
A raíz del mensaje, y en concreto de la palabra "paciencia", las bromas ya corren por las redes sociales, aludiendo a que podría ser el apellido de este hipotético delantero. Por ejemplo, Gonçalo Paciência, ariete del Sport Recife del Campeonato Brasileño.
