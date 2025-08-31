Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?

La alcaldesa responde a una publicación en redes sociales

La alcaldesa de Castelló junto a Bob Voulgaris.

La alcaldesa de Castelló junto a Bob Voulgaris. / Erik Pradas

Alberto Campos

Castellón

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, estuvo ayer presente en el palco de autoridades de Castalia para disfrutar del encuentro entre los albinegros y el Zaragoza. Estuvo acompañada, entre otros, del propietario del club, Bob Voulgaris.

El resultado del CD Castellón, un empate a uno, no satisifizo a los aficionados orelluts, que vieron, de nuevo, cómo la falta de mordiente en ataque está lastrando a un equipo que, por lo general, está dominando los partidos.

Esto fue tema de debate en las redes sociales tras el encuentro, y en él también participó Carrasco. Fue en respuesta a un seguidor que se quejaba de que el equipo no tenía "hombre gol" ni "delantero centro de referencia".

En su mensaje, Carrasco aseguró que el club "ya ha fichado a un delantero". "Paciencia!!!", recetaba al hincha.

Lo cierto es que el CD Castellón no ha anunciado nada a este respecto, por lo que el mensaje de la alcaldesa puede ser un preludio de lo que esté por venir en las próximas horas.

Bromas

A raíz del mensaje, y en concreto de la palabra "paciencia", las bromas ya corren por las redes sociales, aludiendo a que podría ser el apellido de este hipotético delantero. Por ejemplo, Gonçalo Paciência, ariete del Sport Recife del Campeonato Brasileño.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas