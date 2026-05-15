Beckham figura por primera vez como milmillonario en la lista de ricos en el Reino Unido

David Beckham, exjugador del Manchester United, figura por primera vez como milmillonario del Reino Unido, según la lista de las personas más ricas que elabora el Sunday Times, en la que también aparecen, entre otros, los hermanos Gallagher, del grupo británico de rock Oasis.

El rotativo británico, que ha adelantado algunos detalles de la lista que sacará este fin de semana, señala que Beckham y su mujer, Victoria, han pasado por primera vez a la categoría de milmillonarios al contar con una fortuna de 1.185 millones de libras (1.362 millones de euros).

El deportista, excapitán de la selección inglesa y antiguo jugador del Real Madrid, es copropietario del Inter Miami, cuyo valor está estimado en 1.450 millones de dólares. Los hermanos Noel y Liam Gallagher, del grupo musical Oasis, están incluidos igualmente en la lista de 2026 al contar con un capital de 375 millones de libras (431 millones de euros).

Además, el inversor en criptomonedas Christopher Harborne, que ha donado al menos 12 millones de libras (13,8 millones de euros) al partido Reform UK del populista de derecha Nigel Farage, aparece con una fortuna de 18.177 millones de libras (20.903 millones de euros).

Una vez más, la lista la encabeza la familia Hinduja, que tiene un imperio consistente en hoteles de lujo, así como intereses petroleros y bancarios, con una capital de 38.000 millones de libras (43.700 millones de euros), seguida por otra familia, los Reuben, del área del metal y el inmobiliario, con 27.971 millones de libras (32.166 millones de euros).

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Esta 38 edición indica que las 350 personas y familias más adineradas del Reino Unido comparten una riqueza combinada de 784.000 millones de libras (901.000 millones de euros), un aumento del 1,4 % con respecto al año pasado y una suma equivalente a una cuarta parte del PIB británico, señala hoy The Times, que adelanta detalles del listado que publicará en su edición dominical.