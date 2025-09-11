Bazdar vuelve en buenas condiciones y Tachi y Tasende empiezan con el grupo

El Real Zaragoza se ha ejercitado en el Ibercaja estadio para seguir preparando el partido del lunes en casa con el Albacete en una sesión en la que Samed Bazdar ha regresado con el grupo tras jugar con Bosnia y perderse el duelo ante el Valladolid.

El ariete nacido en Serbia ha regresado en buenas condiciones y ha completado la sesión, por lo que será de la partida ante el Albacete, aunque previsiblemente no de titular. Mientras, Tachi y Tasende han empezado con el grupo tras sus respectivas lesiones, pero en su caso se trata de una incorporación paulatina y no se les espera el lunes aún en el choque contra el cuadro manchego. Valery, que ayer miércoles se entreó con normalidad tras las molestias que le dejaron fuera ante el Valladolid, ha seguido con el grupo.

Bazdar ha jugado 17 minutos en la goleada ante San Marino (0-6), donde anotó una diana, y 3 minutos y el descuento en la derrota bosnia (1-2) contra Austria, ambos partidos clasificatorios para el Mundial. El delantero, que fue titular frente al Castellón antes de jugar con su selección, ha completado el entrenamiento y llega sin molestias de la concentración con su selección.

Mientras, Tasende, que se lesionó ante el Andorra con un edema óseo tibial en la pierna derecha el pasado 23 de agosto, ha empezado con el grupo, pero en el mejor de los casos llegaría al duelo ante el Ceuta el domingo 21, donde también es el objetivo de que pueda estar Tachi, que sufrió una rotura en el cuádriceps derecho en Tarragona el 6 de agosto. El central suma más de un mes de baja y se trata de una lesión importante al ser el músculo del golpeo y una rotura en el mismo. Ambos han empezado este jueves con el grupo y han hecho solo una parte dela sesión en su reincorporación progresiva.

Kosa, lesionado en el menisco externo desde finales de julio, sigue de baja, mientras que del Aragón han estado los metas Obón y Calavia, además de Hugo Pinilla, Saidu y Hugo Barrachina.