Bazdar, Toni Moya, Saidu...los mensajes de Gabi en Anoeta

Tras los fuegos de artificio que suponen muchas veces los partidos de pretemporada, en los que los minutos se reparten casi equitativamente entre todos los miembros de la plantilla, el primer partido de Liga siempre deja muchas conclusiones, especialmente en las intenciones de los entrenadores con respecto a sus futbolistas. No fue una excepción el duelo en Anoeta en el debut del Real Zaragoza. Si ya en la alineación, con un once cargado de nuevas caras, ya evidenció sus ideas, con los cambios (o con los que no hizo) también dejó claras otras muchas.

Sin discusión, el nombre propio en el apartado de situaciones extrañas es el de Samed Bazdar. Llamada a ser esta su temporada de consolidación, tras un primer año en el que dejó destellos de su tremenda calidad y también alguna duda, el bosnio tuvo en el estreno una participación testimonial. El delantero salió al campo en el minuto 87 a pesar de que el Zaragoza necesitaba remontar y prácticamente no tocó el balón.

Su escasa presencia evidenció una sensación que desde hace tiempo, ya desde la campaña pasada, recorre al zaragocismo. A Gabi no le acaba de entrar por los ojos Bazdar. Y no porque dude de su valía ni de su potencial, pero parece que para su estilo de juego de presión y poca posesión de balón, el bosnio no le encaja y prefiere otro tipo de futbolistas, como Dani Gómez, que vaya más al espacio.

De confirmarse esta circunstancia, el Real Zaragoza tiene ahí un serio problema, porque la importancia de Bazdar en el equipo no se correspondería, para nada, con el estatus salarial que tiene el jugador. De hecho, Samed es uno delos futbolistas que más límite salarial consume de la plantilla. Porque el club aragonés, como adelantó este diario, ejerció la compra del 100% de los derechos del futbolista y, entre su salario y la amortización de fichaje, el gasto anual por Bazdar se va casi hasta el millón de euros.

Una cantidad que, en condiciones lógicas, de ninguna manera es asumible si el jugador no va a ser importante en el esquema del entrenador. Sin embargo, una vez que el Rubin Kazan se retiró de la puja por Bazdar, parece que el delantero se quedará este año en Zaragoza porque el club no está dispuesto a perder dinero y por el momento no ha llegado ninguna oferta tentadora.

El centro del campo

Otro de los 'señalados' por Gabi fue Toni Moya. En un encuentro en el que el centro del campo formado por Francho y Guti no funcionó y con Keidi Bare lesionado, el medio se quedó sin saltar al campo y Gabi prefirió no agotar los cambios y que la pareja de canteranos jugará los 90 minutos a dar entrada al extremeno.

Una sorprendente decisión del técnico del Real Zaragoza que da fuerza a la información de este diario que apunta a que el club aragonés se plantea dar salida a Moya. El futbolista, a pesar de que empieza a asumir que su rol va a ser secundario, no tienen intención de irse y quiere seguir en la capital aragonesa. Algo que podría cambiar en estas dos próximas semanas si, como es la idea del equipo aragonés, llega el ansiado pivote y Moya ve todavía más reducido su protagonismo.

El que sí que había tenido un papel estelar durante el verano había sido Saidu. Pero a la hora de la verdad, Gabi se olvidó de él. El técnico prefirió a Pomares para acompañar a Radovanovic en el centro de la zaga y tampoco lo eligió a la hora de sustituir al serbio. El madrileño optó por dar entrada a Calero y situar a Juan Sebastián de central. Tampoco confío en él, al igual que con Moya, para dar refresco en el medio del campo, siendo esa la posición natural de Saidu. A pesar de la irrupción del africano, si no jugó en Anoeta con el equipo a medio hacer y con bajas, quizá es que Gabi todavía no lo ve preparado para el primer equipo.

Tres mensajes, a priori evidentes, que el entrenador del Real Zaragoza distanció de posibles intereses antes de que llegue septiembre. "Los cambios que he hecho no tienen nada que ver con el mercado, yo solo intento hacer lo mejor para el equipo", dijo un Gabi que, con más razón o no, parece tener sus ideas claras.