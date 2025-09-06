Bazdar marca su primer gol con Bosnia
El delantero del Real Zaragoza aprovecha los 20 minutos que disputa en la goleada ante San Marino (6-0)
El Periódico de Aragón
Zaragoza
El delantero del Real Zaragoza Samed Bazdar marcó el cuarto de los seis goles que endosó este sábado la selección de Bosnia a San Marino (6-0) en partido clasificatorio para el próximo Mundial.
El punta, que saltó al terreno de juego mediada la segunda parte, se estrena así como goleador con Bosnia, que fue muy superior a su rival y que el día 9 jugará ante Austria.
- Flick tenía razón con Pedri
- Gavi apunta a baja para el Valencia
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- El tenis tiene un problema con Sinner
- La adjudicación de la obra del Camp Nou ha sido un fracaso
- LaLiga da luz verde al Barça con el Johan Cruyff
- Incógnita total Christensen