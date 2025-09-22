Bazdar convocado con Bosnia para dos partidos internacionales

El jugador del Real Zaragoza, Samed Bazdar, ha sido convocado por Bosnia para disputar dos partidos internaciones, uno de ellos es un encuentro de clasificación para el Mundial ante Chipre que se disputará el 9 de octubre, y un amistoso contra Malta el 12 del mismo mes, coincidiendo con la fiesta nacional de la Virgen del Pilar. Esto provocará que el delantero sea baja para el próximo duelo liguero del conjunto blanquillo frente al Almería el sábado 11 de octubre.

El Zaragoza se encuentra en una posición delicada tras no conseguir ninguna victoria en las seis jornadas que se han llevado a cabo en la 25-26. Gabi, se jugará su puesto de técnico en el banquillo del Estadio de Mendizorroza (Vitoria) este viernes ante el Mirandés si no suma ningún punto tras el pitido final del partido.

Vía: El Periódico de Aragón