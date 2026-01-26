Barnett, ex agente de Gareth Bale, acusado de tener una "esclava sexual" durante 6 años

Jonathan Barnett, a sus 75 años, se encuentra inmerso en una disputa judicial, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con una mujer que lo acusa de violencia machista y amenaza de muerte. La presunta víctima habló por primera vez sobre su presunto abuso en una denuncia civil en el Tribunal del Distrito Central de California, con fecha del 17 de noviembre de 2025, contra Barnett. La mujer, que se presentó con el sobrenombre de 'Sra. Doe', está amenazada de muerte tras hacerse pública la denuncia por el ex agente de futbolistas, según relata el abogado.

La 'Sra. Doe' afirma que fue sometida a abuso psicológico y físico a manos de Barnett entre 2017 y 2023 y que el ex agente la mantuvo como "esclava sexual" durante este período. "Barnett ejerció control sobre mi vida, obligándome a seguir un conjunto rígido de reglas, a participar en actos sexuales comerciales y a autolesionarme regularmente y realizar otros actos deshumanizantes”, afirma la acusadora en la demanda, expuesta por el medio de comunicación 'The Sun'.

La presunta víctima continúa alegando que Barnett todavía tiene acceso a varios vídeos de ella realizando “actos humillantes y autolesiones”. Afirma que le obligó a trabajar en servidumbre para él (constituye una violación de los derechos humanos según el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud), controlándola mediante numerosos medios, incluido el abuso psicológico y físico, informa el medio inglés.

"También conserva unas fotografías que me exigió que hiciera después de golpearme, violarme y herirme en numerosas ocasiones". Los mensajes de WhatsApp que supuestamente muestran textos e imágenes entre la acusadora y Barnett están incluidos en los últimos documentos judiciales. La acusadora afirma que "Barnett pudo abusar de ella y torturarla sin temor a ser procesado debido a su enorme riqueza y poder", relata en el juicio.

Barnett está acusado de violación, tortura y tráfico de personas

La acusadora afirma que Barnett pudo abusar de ella y torturarla sin temor a ser procesado debido a su enorme riqueza y poder. Ahora, 'Doe' comenta que CAA Stellar, la empresa matriz de la antigua firma de Barnett, debe responder ante un tribunal. Ella alega que Barnett usó su poder en Stellar “para convertirlo en una empresa que traficaba con mujeres vulnerables”.

La agencia Creative Artists Agency (CAA) también está mencionado en la demanda estadounidense. Un portavoz de CAA declaró al medio de comunicación The Athletic el pasado julio: "Si bien la denuncia intenta vincular estas acusaciones con los negocios de CAA, la Sra. Doe nunca ha sido empleada, consultora ni contratista de CAA, ICM ni Stellar, ni ha tenido ninguna conexión comercial con ellas. El Sr. Barnett dejó Stellar en febrero de 2024". Stellar Group fue comprado por ICM Partners y luego absorbido por CAA.

Por tanto, Barnett y Creative Artists Agency (CAA) niegan cualquier conexión comercial con la acusadora, pero sí reconocen que hubo una relación entre la mujer y Barnett durante el período de tiempo mencionado en la presentación. Ambos han dicho que un tribunal estadounidense no debería tener jurisdicción sobre los procedimientos, ya que Barnett se reunió principalmente con la mujer en Londres.

Barnett es uno de los grandes agentes del siglo XXI. / Peter Luckhurst/Shutterstock

Una explicación por la que la acusación fue puesta en California es porque en la denuncia inicial, los abogados de 'Doe' (australiana), explicaron por qué se había presentado una demanda civil en los Estados Unidos. En ella se alegaba que “entre 2017 y 2023, Barnett, con la ayuda de otros acusados, traficó, amenazó, torturó y mantuvo cautiva a la señora Doe en numerosos lugares del mundo, incluyendo Los Ángeles, California”.

Uno de los agentes más reconocidos en el mundo del fútbol

Barnett fue nombrado por la revista Forbes en 2019 como el mejor agente del mundo tras negociar 1.178 millones de euros en traspasos y contratos de fútbol. En 2013, actuó de intermediario entre el Tottenham y el Real Madrid por el traspaso de Gareth Bale, por una suma de 100 millones de euros, tras una dura negociación con uno de los presidentes más 'rocosos', Daniel Levy.

En marzo de 2024, Jonathan Barnett se jubiló, tras negociar más de 1.000 millones en comisiones y transferencias en contratos en el mundo del fútbol profesional.

Noticias relacionadas

La presunción de inocencia rige en todo procedimiento penal y establece que la carga de la prueba recae exclusivamente en la acusación, quien debe demostrar la culpabilidad del investigado. El acusado no tiene que probar su inocencia (probatio diabolica), sino que esta se presume hasta que se obtengan pruebas sólidas en juicio.