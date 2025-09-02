Barcia: "Esa jugada no puede volver a pasar"

Dani Barcia hizo autocrítica tras el empate del Dépor en Butarque, que arrancó con un gol a los 11 segundos de partido. "No puede repetirse. Esa jugada no puede volver a pasar. Es un despiste de todos. Son cosas a trabajar. Lo bueno es que nos pase al principio de temporada y no nos pase más", analiza el zaguero.

El zurdo cree que la forma de atacar del Leganés, con "muchos jugadores por delante", dificultó el trabajo defensivo del equipo, y cree que se notó la calidad rival: "Jugaban muy bien, son jugadores que vienen de Primera. Seguro que van a estar arriba", valora el central, que afirma que el vestuario está "contento con ese punto" porque fue "muy trabajado".

Barcia también habló de Yeremay, a quien, como a todos, "el ruido puede afectar". Con el cierre del mercado todo se irá tranquilizando poco a poco: "Él está muy centrado, está claro que siempre ha querido estar aquí".