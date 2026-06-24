¿Y si Barcelona tuviera siete equipos en Primera superando los seis de la Londres en la Premier?

Durante años hemos discutido si el fútbol es cultura, entretenimiento o pasión. Probablemente sea las tres cosas a la vez. Pero hay una dimensión que a menudo queda en segundo plano y que resulta cada vez más difícil ignorar: su papel como motor económico. Porque el fútbol no solo moviliza emociones cada fin de semana; también genera actividad, empleo y riqueza en las ciudades donde se desarrolla. En el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en torno a 1.521 millones de euros anuales, según el informe 'El futbol que mou' Barcelona, impulsado por la Cambra de Comerç de Barcelona.

Una magnitud especialmente relevante si se tiene en cuenta que esta actividad supone aproximadamente un 20% más de riqueza que el gasto directo realizado por los propios clubes, según el estudio, realizado a partir de un análisis de siete de los principales clubes de la capital catalana y su área de influencia (FC Barcelona, RCD Espanyol, CE Sabadell, CE Europa, UE Sant Andreu, CE Terrassa y CE L'Hospitalet). Más allá de su capacidad de impacto económico, hay que destacar que su actividad sostiene cerca de 28.000 puestos de trabajo.

Un efecto multiplicador que va más allá de los estadios

Es decir, cada euro movilizado por el ecosistema futbolístico termina generando actividad adicional en otros sectores económicos. Porque una parte importante de ese impacto no se produce dentro de los estadios. Las familias de los y las futbolistas de las canteras, los aficionados locales y visitantes… todos ellos activan una cadena de consumo que alcanza a hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y numerosos proveedores de servicios. El aficionado que acude a un encuentro no solo compra una entrada; consume en su entorno y contribuye a una actividad económica que se extiende mucho más allá de los noventa minutos.

Además, el fútbol tiene una particularidad relevante para una ciudad como Barcelona. Su calendario concentra gran parte de la actividad entre septiembre y mayo, precisamente cuando otros sectores vinculados al turismo pierden intensidad. En ese sentido, ayuda a sostener el dinamismo económico durante buena parte del año y complementa otros motores tradicionales de la ciudad.

El ascenso que vale más que tres puntos

¿Y si suben? El estudio también invita a plantearse una pregunta interesante: ¿qué ocurriría si alguno de estos clubes históricos lograra acompañar a Barça y Espanyol en el fútbol profesional? El salto no sería únicamente deportivo. Más ingresos audiovisuales, mayor capacidad de atraer patrocinio, más afluencia de aficionados visitantes y una actividad económica más intensa para sus municipios. En otras palabras, cada ascenso tiene un efecto que trasciende la clasificación.

Por eso tampoco es casualidad que figuras como Jordi Alba y Thiago Alcántara hayan decidido involucrarse en el CE L'Hospitalet o que Leo Messi haya puesto sus ojos en la UE Cornellà. Más allá del componente sentimental, este tipo de inversiones aportan visibilidad, capacidad de atracción para patrocinadores y un foco mediático que resulta muy difícil de generar desde categorías semiprofesionales. El caso del Wrexham en Reino Unido ha demostrado hasta qué punto la notoriedad puede convertirse en una ventaja competitiva.

Barcelona dispone de una concentración de talento, tradición e infraestructuras difícil de encontrar en Europa. La cuestión es si el territorio será capaz de convertir ese potencial en más clubes competitivos y más actividad económica asociada al fútbol. Porque los datos sugieren que existe mercado para ello.

El fútbol seguirá siendo pasión, identidad y entretenimiento. Pero también es una industria capaz de generar riqueza, empleo y cohesión territorial. Y en Barcelona, donde forma parte de su ADN colectivo, el potencial de crecimiento va mucho más allá del marcador del próximo fin de semana.