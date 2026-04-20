Barcelona acogerá un evento de culto a las camisetas de fútbol vintage

El auge del coleccionismo de camisetas de fútbol, impulsado por la nostalgia, la cultura vintage y el creciente interés por las prendas originales, tendrá una nueva cita en Barcelona el fin de semana del 25 y 26 de abril. El barrio del Born acogerá un evento en formato pop-up que reunirá a varios aficionados, desprevenidos y conocedores del sector 'retro' del mundo del fútbol.

La iniciativa se celebrará en Carrer de la Pescateria, 4, en horario de 12:00 a 20:00 horas durante ambas jornadas, y con entrada gratuita. La propuesta nace de la colaboración entre varios perfiles vinculados al coleccionismo, corriente centrada en la revalorización de camisetas de fútbol, especialmente las más icónicas y originales. Albert Valor (@camisetasconvalor) es uno de ellos.

"Hace tiempo que mascullamos la idea de montar un gran evento en torno a las camisetas en torno a camisetas. En Barcelona ya hemos tenido eventos similares, como el Panenka Fest (que se volverá a celebrar en junio). Y paralelamente a esto nos hemos dado cuenta que mucha gente de fuera nos están un poco teniendo que enseñar a nosotros a hacer las cosas", puntualiza Valor a SPORT.

El proyecto toma forma a partir del contacto entre distintos actores del sector, algunos de ellos con experiencia internacional en la organización de pop-ups y en la gestión de tiendas especializadas, como Jack (@audiojackk). "La idea también es juntar los conocimientos que entre todos tenemos respecto a prendas originales, de los tejidos y todo eso", añade Valor.

El evento pretende ofrecer una selección cuidada de camisetas, poniendo el foco en la autenticidad de las prendas, los tejidos y el conocimiento que rodea a cada pieza, además de cromos y una llamada al intercambio de conocimientos sobre la pasión del coleccionismo.

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En paralelo, el crecimiento de este mercado empieza a tener reflejo en iniciativas de mayor escala, como la apuesta del Barça por líneas de merchandising basadas en prendas de segunda mano. "Creo que todo esto tiene que desembocar en una profesionalización mucho más grande a nivel de páginas web o de tiendas físicas como ya empieza a haber en Barcelona también (Kitlaunch o Real Vintage Footbal)", puntualiza Albert sobre un evento que promete -y mucho- en la Ciudad Condal este fin de semana.