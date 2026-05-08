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Barcelona acoge el lanzamiento de 'Shanghai Summer' para potenciar el turismo y comercio asiático en Europa
Shanghái elige Barcelona para presentar su estrategia de relanzamiento turístico y comercial en Europa, destacando su espíritu innovador y abierto
El Port Vell de Barcelona acogió el pasado 8 de mayo el lanzamiento global de "Shanghai Summer", la campaña con la que Shanghái busca relanzar su atractivo turístico y comercial ante el mercado europeo. El evento, organizado por la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái con el apoyo del Consulado General de China en Barcelona y el Ayuntamiento barcelonés, reunió a más de un centenar de invitados entre autoridades, marcas y medios de ambos países.
El anuncio más destacado fue la confirmación de Shanghái como ciudad invitada de las fiestas de la Mercè 2026, convirtiéndose en la primera ciudad asiática en ocupar ese papel. El alcalde Jaume Collboni lo justificó como una oportunidad para "fortalecer lazos culturales y comerciales" entre ambas metrópolis. Liu Min, subdirectora de la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái, subrayó que Barcelona fue elegida sede del lanzamiento global por ser el "espejo mediterráneo" de Shanghái, destacando el espíritu abierto e innovador que comparten.
La estrella tecnológica del evento fue el robot Lingxi X2 de AgiBot, que abrió el acto con una coreografía sincronizada frente al mar y demostró sus capacidades multilingües respondiendo preguntas sobre clima y trámites de viaje, y facilitando la descarga de guías digitales mediante códigos QR.
La delegación china aprovechó la demostración para trasladar un mensaje claro: en Shanghái, la robótica ya forma parte de la atención al cliente en hoteles y comercios, y ese ecosistema espera a los turistas este verano.
El sector cosmético también tuvo protagonismo con la presentación del C-Beauty. Firmas como Proya e Inoherb mostraron líneas de cuidado facial que combinan medicina tradicional china con biotecnología avanzada, productos consolidados en Asia que ahora apuntan al mercado europeo. Alipay, por su parte, presentó soluciones de pago digital que permiten a los turistas españoles abonar con su tarjeta bancaria habitual a través de su aplicación, eliminando barreras monetarias e idiomáticas.
Otro momento clave fue la ceremonia inaugural del vuelo temático "Shanghai Summer" de China Eastern Airlines, cuyo primer trayecto internacional Barcelona-Shanghái despegará el próximo 25 de mayo. La cabina recrea doce escenarios de consumo ligados a cultura, deporte y turismo, ofreciendo una experiencia inmersiva de la ciudad a más de diez mil metros de altura.
La jornada cerró con el espectáculo Mirando el Tiempo, donde el Edu Cabello Quartet compartió escenario con el artista chino Chen Xin, y el colectivo Shanghai Revival Scheme fusionó rap, danza y ritmos Amapiano con el sudafricano Tebza Majaivane, en una propuesta que resumió bien el espíritu del evento: tender puentes entre Oriente y Occidente a través de la cultura, la tecnología y el consumo.
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