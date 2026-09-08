El banco más famoso de Barcelona en el que peregrinan turcos: "Era el de Arda Turán"

Cuando caminas por la ciudad de Barcelona, te encuentras rincones que te evocan a momentos del pasado. Aunque estés acostumbrado a ver los monumentos de siempre, con el paso del tiempo, hay quien le coge un significado especial para los visitantes.

Uno de ellos se encuentra cerca del final del Passeig de Gràcia y, a simple vista, no parece tener nada extraordinario. Se trata de un simple banco (aparentemente). Sin embargo, para muchos turistas procedentes de Turquía se ha convertido en una seña de identidad y una parada obligatoria. Es el banco relacionado con Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y Barça, un lugar que podría desaparecer próximamente debido a las obras previstas en la zona.

El poder de una simple foto

La fama del banco comenzó de una manera completamente casual. Arda acostumbraba a acudir al restaurante japonés situado junto al lugar con amigos procedentes de Bayrampaşa. En una de aquellas ocasiones, mientras sus acompañantes salían a fumar, el futbolista decidió abandonar el establecimiento y sentarse a esperar en el banco. Arda le hizo una foto y la subió en su Instagram, lo que la hizo super famosa.

Con los años, la imagen adquirió una enorme repercusión entre los aficionados turcos, especialmente entre los seguidores del Galatasaray. Lo que inicialmente era una anécdota personal de Turan terminó transformándose en un fenómeno turístico. Incluso el banco empezó a aparecer señalado de manera especial en Google Maps, algo bastante llamativo teniendo en cuenta que se trata de un elemento urbano completamente corriente y similar a muchos otros bancos de Barcelona.

No obstante, el banco lo cambiaron, pero ese detalle no parece importar a las decenas de turistas turcos que viajan a la ciudad y anteponen visitar un banco aparentemente ordinario del Paseo de Gràcia de Barcelona a contemplar la Sagrada Familia. "Cuentan los vecinos de la zona que es habitual que la gente se saque fotos a diario. Yusuf, de hecho, comenta que tuvo que hacer cola. La primera vez que fue, recién aterrizado en Barcelona, se encontró una pareja. La segunda vez, acompañado de un amigo, tuvo que esperar un rato más. De alguna manera, el banco se ha convertido en una especie de lugar de peregrinación", contaba en declaraciones a Relevo.

El banco de Arda Turan, un lugar imprescindible para tomar una foto si vienes de Turquía. / Sport.es

Su paso por el Barça

La relación entre el exfutbolista turco y Barcelona estuvo marcada por una etapa deportiva complicada. Después de abandonar el Atlético de Madrid para incorporarse al Barça, Arda tuvo que esperar varios meses antes de poder disputar partidos oficiales debido a la sanción de la FIFA que afectaba al club. Cuando finalmente pudo jugar, tuvo que competir por minutos con algunas de las grandes figuras del equipo, entre ellas Messi, Neymar, Iniesta y Rakitic. Aun así, llegó a disputar 55 encuentros con el conjunto azulgrana.

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Además de su trayectoria como jugador, el centrocampista ahora es entrenador. El propio futbolista ha reconocido que trabajar con Luis Enrique durante su estancia en Barcelona tuvo una gran influencia en su manera de entender el fútbol. Ahora, desde el banquillo del Shaktar Donetsk (tras pasar por el Eyüpspor), disputará la Champions.