El balón parado, una asignatura pendiente del Málaga CF

El Málaga CF cosechó un empate en el primer partido oficial del año ante la SD Eibar (1-1), en un encuentro donde los blanquiazules propusieron más, pero que se acabó decidiendo por pequeños detalles. Entre ellos, las acciones a balón parado que tantos quebraderos de cabeza están dando desde la pasada campaña.

La asignatura pendiente

Volvió a dejarse puntos el conjunto de Martiricos después de encajar en una jugada ensayada tras un córner. Algo que ya sufrió la pasada temporada y que le costó unos puntos muy valiosos. Este sábado, por lo pronto, ya le obligó a remontar para no empezar con derrota.

En la retina aún perdura el encuentro ante la UD Almería en casa durante la pasada campaña, con un gol en contra tras un saque de esquina en el descuento del partido y que evitó una victoria que los blanquiazules tenían prácticamente asegurada. Durante el encuentro contra el Eibar, los acercamientos más destacables de los que disfrutaron los jugadores azulgranas fueron favorecidos por la estrategia, creando una continua sensación de peligro en este tipo de acciones.

El análisis del míster

Sergio Pellicer comentó en la rueda de prensa tras el partido sus sensaciones sobre la jugada del gol visitante: "Nosotros defendiendo en zona, uno va al hombre libre y van a la zona de rechace. Son situaciones que después es un acierto del rival. También hemos provocado ese error. Nosotros hemos tenido en la primera parte. Son errores de responsabilidad por querer hacer, no de irresponsables".

Toque de atención del técnico, que sabe bien que ese paso adelante del que tanto se ha hablado durante la pretemporada no pasa sólo por hacer un fútbol más vistoso y vertical, sino también por ser un equipo más contundente en ambas áreas.

El balón parado no fue el único debe que el de Nules se llevó a casa tras el partido, consciente de que a pesar de las buenas sensaciones en el juego, hay muchas cosas que mejorar en los próximos encuentros: "Hay margen de mejora. Si seguimos constantes y mejoramos cosas, podremos hacer cosas importantes", declaraba al término del encuentro.

Cuenta pendiente del Málaga CF su rendimiento a la hora de defender jugadas a balón parado. El próximo domingo, nueva oportunidad para lograr una mejora que comienza a ser muy necesaria para minimizar la pérdida de puntos.