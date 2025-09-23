Un Balón de Oro en El Arcángel: Dembelé en Córdoba bajo la pandemia

Fue el miércoles, 13 de enero del 2021. El Arcángel, estadio del Córdoba CF y hoy bajo la denominación Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, acogía la semifinal de la Supercopa de España disputada entre la Real Sociedad de Mikel Merino, Oyarzábal o el hoy delantero del Liverpool, Isak, contra el FC Barcelona de Leo Messi, Antoine Griezmann o el ayer proclamado Balón de Oro 2025, Ousmane Dembelé.

Leo Messi era la atracción

El que oficialmente es el mejor jugador del mundo llegó a Córdoba junto a sus compañeros y más de 200 aficionados fueron a recibirlos al Eurostars Palace. Obviamente, la estrella no era él, pese a haberle costado al FC Barcelona casi 150 millones de euros. Todos querían ver a Leo Messi. Casi dos decenas de agentes protegían a los futbolistas azulgranas. Todos «hacemos nuestro trabajo», como señaló un agente a algún aficionado, aunque varios pusieron excesivo celo posiblemente, no queriendo entender en algunos momentos las situaciones tan puntuales. Un chaval reconocía la tabarra dada en casa. «Llevas dos días inaguantable con que viene, que viene», contaba un joven sobre lo que le decía su padre, a lo que él contestaba que «a ver, cada uno tiene su pasión, tú, las motos y yo, el Barça».

Tenía mérito, porque con las normas covid vigentes entonces, ningún futbolista podía acercarse en exceso. La Real Sociedad, sin embargo, sí tuvo un recibimiento más terrenal en Córdoba y hubo quien no sólo consiguió autógrafos, sino más de una foto con Mikel Merino, Isak u Oyarzábal.

Entrenamiento en El Arcángel

Realizó el FC Barcelona una suave sesión, apenas unos estiramientos y varios toques de balón, en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF y posteriormente protagonizó el entrenamiento oficial, una primera toma de contacto con su césped, en El Arcángel, hoy renombrado por Bahrain Victorious. Un momento, el de Camino de Carbonell, que tuvo detalle blanquiverde, ya que el técnico cordobesista de entonces, Pablo Alfaro, pasó a saludar a la expedición azulgrana, en general, y a Ronald Koeman en particular.

El FC Barcelona del holandés pasó a la final de la Supercopa por penaltis, ya que la semifinal celebrada en el estadio del Córdoba CF finalizó con un empate 1-1. Pero fue el Athletic de Bilbao, entrenado por Marcelino, el que se llevaría el trofeo en el tiempo añadido (3-2).

Dembelé también jugó casi toda la final. Y volvió a dejar detalles de su clase. Pero en aquella época era demasiado joven y excesivamente intemitente. Salió poco después de Can Barça por un tercio del dinero que desembolsó en su momento el club azulgrana por hacerse con sus servicios.

El Arcángel fue testigo de esa calidad. Pero el estadio nada más. El Balón de Oro jugó en un El Arcángel a puerta cerrada a causa de la pandemia, por lo que los cordobeses sólo lo pudieron disfrutar por la TV, incluido el futuro balón de oro Ousmane Dembelé.

Pero en general, y a pesar del punto descafeinado al que obligó la pandemia, la llegada del Barcelona y la Real Sociedad para disputar la semifinal de la Supercopa se hizo sentir también en la ciudad. «Cuando pase todo esto, a ver si la vuelven a traer, que es lo que deberían para llenar El Arcángel, que aquí hay ganas» de fútbol, decía un abuelo a las puertas del hotel del FC Barcelona. Otra de la cuentas pendientes del fútbol con Córdoba, que ya hace cuatro años acogió a un Balón de Oro y apenas pudo acercarse a él.

