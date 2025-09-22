Balón de Oro 2025: candidatos y nominados al premio de France Football

El Balón de Oro 2025 se entregará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París y llega con un claro favorito: Ousmane Dembélé. El extremo francés ha liderado al PSG hasta conquistar la Champions y aparece en la pole para suceder a Vinícius Jr. en el palmarés.

La gran irrupción es la de Lamine Yamal, que con solo 18 años ha sido incluido en la lista final de 30 nominados, un reconocimiento que también comparte su compañero del Barça, Raphinha.

Entre los candidatos figuran nombres consagrados como Salah, Mbappé, Lewandowski o Haaland, además de outsiders como Vitinha o Florian Wirtz. La votación tendrá en cuenta toda la temporada 2024-25, marcada por la supremacía del PSG en Europa y por la gran competitividad de la Liga española. París volverá a ser el epicentro del fútbol mundial para coronar al mejor del año.

Nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Escocia, Napoli)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Presentado anualmente por France Football desde 1956, el Balón de Oro es el galardón más prestigioso que puede recibir un futbolista en reconocimiento a sus logros sobresalientes y su talento excepcional.

