Balón de Oro
¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Favoritos y lista completa de nominados
Consulta la lista de nominados al Balón de Oro 2025 y los grandes favoritos a ganarlo en categoría masculina y femenina
La gala del Balón de Oro celebra su 69ª edición este lunes 22 de septiembre a partir de las 21:00 horas (CET), momento en el que la revista France Football volverá a coronar al mejor jugador y la mejor jugadora del mundo en el Théatre du Chatelet de París.
30 jugadores en la categoría masculina y 30 jugadoras en la categoría femenina aguardan expectantes para conocer a los jugadores que tomarán el relevo de Rodri Hernández (Manchester City) y Aitana Bonmatí (FC Barcelona), ganadores del Balón de Oro 2024. La azulgrana, dos veces ganadora del galardón, figura entre las favoritas en la presente edición, pero el centrocampista 'cityzen' no tendrá opción de revalidarlo al perderse prácticamente la totalidad de la temporada por lesión.
La casi unánime y esperada decisión de volver a coronar a Aitana Bonmatí como mejor jugadora del mundo contrastó con la de Rodri Hernández, que protagonizó un 'sorpasso' de última hora ante un Vinicius al que muchos dieron por ganador antes de tiempo. Este año se espera una pugna mucho más reñida en categoría femenina, mientras que en categoría masculina son pocos los futbolistas con opciones reales.
¿Qué jugadores están nominados al Balón de Oro 2025?
- Jude Bellingham (Inglaterra): Real Madrid
- Ousmane Dembélé (Francia): PSG
- Gianluigi Donnarumma (Italia): Manchester City
- Denzel Dumfries (Países Bajos): Inter de Milán
- Désiré Doué (Francia): PSG
- Serhou Guirassy (Guinea): Borussia Dortmund
- Viktor Gyökeres (Suecia): Arsenal
- Erling Haaland (Noruega): Manchester City
- Achraf Hakimi (Marruecos): PSG
- Harry Kane (Inglaterra): Bayern de Múnich
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): PSG
- Robert Lewandowski (Polonia): FC Barcelona
- Alexis Mac Allister (Argentina): Liverpool
- Lautaro Martínez (Argentina): Inter de Milán
- Kylian Mbappé (Francia): Real Madrid
- Scott McTominay (Escocia): Nápoles
- Nuno Mendes (Portugal): PSG
- João Neves (Portugal): PSG
- Michael Olise (Francia): Bayern Múnich
- Cole Palmer (Inglaterra): Chelsea
- Pedri (España): FC Barcelona
- Raphinha (Brasil): FC Barcelona
- Declan Rice (Inglaterra): Arsenal
- Fabián Ruiz (España): PSG
- Mohamed Salah (Egipto): Liverpool
- Virgil Van Dijk (Países Bajos): Liverpool
- Vinícius Jr. (Brasil): Real Madrid
- Vitinha (Portugal): PSG
- Florian Wirtz (Alemania): Liverpool
- Lamine Yamal (España): FC Barcelona
¿Qué jugadoras están nominadas al Balón de Oro 2025?
- Sandy Baltimore (Francia): Chelsea
- Barbra Banda (Zambia): Orlando Pride
- Aitana Bonmatí (España): FC Barcelona
- Lucy Bronze (Inglaterra): Chelsea
- Klara Bühl (Alemania): Bayern Múnich
- Mariona Caldentey (España): Arsenal
- Sofía Cantore (Italia): Washington Spirit
- Steph Catley (Australia): Arsenal
- Temwa Chawinga (Malaui): OL Lyonnes
- Melchie Dumornay (Haití): OL Lyonnes
- Emily Fox (Estados Unidos): Arsenal
- Cristiana Girelli (Italia): Juventus
- Esther González (España): Gotham FC
- Caroline Graham Hansen (Noruega): FC Barcelona
- Hannah Hampton (Inglaterra): Chelsea
- Pernille Harder (Dinamarca): Bayern Múnich
- Patri Guijarro (España): FC Barcelona
- Amanda Gutierres (Brasil): Palmeiras
- Lindsey Hearps (Estados Unidos): OL Lyonnes
- Chloe Kelly (Inglaterra): Arsenal
- Frida Maanum (Noruega): Arsenal
- Marta (Brasil): Orlando Pride
- Clara Mateo (Francia): Paris FC
- Ewa Pajor (Polonia): FC Barcelona
- Claudia Pina (España): FC Barcelona
- Alexia Putellas (España): FC Barcelona
- Alessia Russo (Inglaterra): Arsenal
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia): Chelsea
- Caroline Weir (Escocia): Real Madrid
- Leah Williamson (Inglaterra): Arsenal
¿Quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025?
En categoría masculina, el gran favorito para conquistar el Balón de Oro es Ousmane Dembélé. Los éxitos cosechados con el PSG, destacando la consecución de la primera Champions League de su historia, parecen encumbrar al 'Mosquito' por encima de otros firmes candidatos como Raphinha o Lamine Yamal.
Mucho más reñida estará la votación en categoría femenina, dónde parece que la conquista de la Champions con el Arsenal y la Eurocopa con Inglaterra podrían terminar inclinando la balanza a favor de Alessia Russo. Sin embargo, la dos veces ganadora del galardón Aitana Bonmatí, la también ganadora de Champions Mariona y Alexia o Hansen dividirán los votos.
