¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Favoritos y lista completa de nominados

La gala del Balón de Oro celebra su 69ª edición este lunes 22 de septiembre a partir de las 21:00 horas (CET), momento en el que la revista France Football volverá a coronar al mejor jugador y la mejor jugadora del mundo en el Théatre du Chatelet de París.

30 jugadores en la categoría masculina y 30 jugadoras en la categoría femenina aguardan expectantes para conocer a los jugadores que tomarán el relevo de Rodri Hernández (Manchester City) y Aitana Bonmatí (FC Barcelona), ganadores del Balón de Oro 2024. La azulgrana, dos veces ganadora del galardón, figura entre las favoritas en la presente edición, pero el centrocampista 'cityzen' no tendrá opción de revalidarlo al perderse prácticamente la totalidad de la temporada por lesión.

La casi unánime y esperada decisión de volver a coronar a Aitana Bonmatí como mejor jugadora del mundo contrastó con la de Rodri Hernández, que protagonizó un 'sorpasso' de última hora ante un Vinicius al que muchos dieron por ganador antes de tiempo. Este año se espera una pugna mucho más reñida en categoría femenina, mientras que en categoría masculina son pocos los futbolistas con opciones reales.

¿Qué jugadores están nominados al Balón de Oro 2025?

Jude Bellingham (Inglaterra): Real Madrid

Ousmane Dembélé (Francia): PSG

Gianluigi Donnarumma (Italia): Manchester City

Denzel Dumfries (Países Bajos): Inter de Milán

Désiré Doué (Francia): PSG

Serhou Guirassy (Guinea): Borussia Dortmund

Viktor Gyökeres (Suecia): Arsenal

Erling Haaland (Noruega): Manchester City

Achraf Hakimi (Marruecos): PSG

Harry Kane (Inglaterra): Bayern de Múnich

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): PSG

Robert Lewandowski (Polonia): FC Barcelona

Alexis Mac Allister (Argentina): Liverpool

Lautaro Martínez (Argentina): Inter de Milán

Kylian Mbappé (Francia): Real Madrid

Scott McTominay (Escocia): Nápoles

Nuno Mendes (Portugal): PSG

João Neves (Portugal): PSG

Michael Olise (Francia): Bayern Múnich

Cole Palmer (Inglaterra): Chelsea

Pedri (España): FC Barcelona

Raphinha (Brasil): FC Barcelona

Declan Rice (Inglaterra): Arsenal

Fabián Ruiz (España): PSG

Mohamed Salah (Egipto): Liverpool

Virgil Van Dijk (Países Bajos): Liverpool

Vinícius Jr. (Brasil): Real Madrid

Vitinha (Portugal): PSG

Florian Wirtz (Alemania): Liverpool

Lamine Yamal (España): FC Barcelona

¿Qué jugadoras están nominadas al Balón de Oro 2025?

Sandy Baltimore (Francia): Chelsea

Barbra Banda (Zambia): Orlando Pride

Aitana Bonmatí (España): FC Barcelona

Lucy Bronze (Inglaterra): Chelsea

Klara Bühl (Alemania): Bayern Múnich

Mariona Caldentey (España): Arsenal

Sofía Cantore (Italia): Washington Spirit

Steph Catley (Australia): Arsenal

Temwa Chawinga (Malaui): OL Lyonnes

Melchie Dumornay (Haití): OL Lyonnes

Emily Fox (Estados Unidos): Arsenal

Cristiana Girelli (Italia): Juventus

Esther González (España): Gotham FC

Caroline Graham Hansen (Noruega): FC Barcelona

Hannah Hampton (Inglaterra): Chelsea

Pernille Harder (Dinamarca): Bayern Múnich

Patri Guijarro (España): FC Barcelona

Amanda Gutierres (Brasil): Palmeiras

Lindsey Hearps (Estados Unidos): OL Lyonnes

Chloe Kelly (Inglaterra): Arsenal

Frida Maanum (Noruega): Arsenal

Marta (Brasil): Orlando Pride

Clara Mateo (Francia): Paris FC

Ewa Pajor (Polonia): FC Barcelona

Claudia Pina (España): FC Barcelona

Alexia Putellas (España): FC Barcelona

Alessia Russo (Inglaterra): Arsenal

Johanna Rytting Kaneryd (Suecia): Chelsea

Caroline Weir (Escocia): Real Madrid

Leah Williamson (Inglaterra): Arsenal

¿Quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025?

En categoría masculina, el gran favorito para conquistar el Balón de Oro es Ousmane Dembélé. Los éxitos cosechados con el PSG, destacando la consecución de la primera Champions League de su historia, parecen encumbrar al 'Mosquito' por encima de otros firmes candidatos como Raphinha o Lamine Yamal.

Mucho más reñida estará la votación en categoría femenina, dónde parece que la conquista de la Champions con el Arsenal y la Eurocopa con Inglaterra podrían terminar inclinando la balanza a favor de Alessia Russo. Sin embargo, la dos veces ganadora del galardón Aitana Bonmatí, la también ganadora de Champions Mariona y Alexia o Hansen dividirán los votos.