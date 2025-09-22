Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

BALÓN DE ORO

Balón de Oro 2025, en directo: horario, nominados y última hora de la gala en vivo

Dembélé es el favorito al Balón de Oro masculino, mientras que la categoría femenina está más abierta

Imagen de archivo del Balón de Oro // FRANCE FOOTBALL

Imagen de archivo del Balón de Oro // FRANCE FOOTBALL

Atenea García Martínez

Atenea García Martínez

Como es norma cada año, llega la entrega del Balón de Oro al mejor y a la mejor futbolista del mundo a manos de France Football. Además, se hará entrega también del trofeo Kopa, el mejor jugador sub-21 y el trofeo Yashin, el cual ese otorga al mejor portero del planeta. La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París, este lunes 22 de septiembre a las 21:00 horas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas