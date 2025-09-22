Balón de Oro 2025, en directo: horario, nominados y última hora de la gala en vivo

La expedición azulgrana

La expedición azulgrana estará encabezada por el presidente Joan Laporta, los vicepresidentes Rafa Yuste y Elena Fort, y los directivos Joan Soler y Xavi Puig. Así como Jordi Cruyff, quien asistirá en representación de la familia Cruyff, y el personal ejecutivo de las áreas de comunicación, seguridad, relaciones institucionales y medios del club.

Por otro lado, también estarán Hansi Flick, Raphinha, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Clàudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López y Cata Coll. En cambio, Pedri y Robert Lewandowski se quedarán en Barcelona.