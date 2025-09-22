En Directo
BALÓN DE ORO
Balón de Oro 2025, en directo: horario, nominados y última hora de la gala en vivo
Dembélé es el favorito al Balón de Oro masculino, mientras que la categoría femenina está más abierta
Como es norma cada año, llega la entrega del Balón de Oro al mejor y a la mejor futbolista del mundo a manos de France Football. Además, se hará entrega también del trofeo Kopa, el mejor jugador sub-21 y el trofeo Yashin, el cual ese otorga al mejor portero del planeta. La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París, este lunes 22 de septiembre a las 21:00 horas.
Ronaldinho entregará el Balón de Oro
Ronaldinho será el encargado de entregar el premio a la máxima categoría, una estrategia perfecta que permite seguir con la incertidumbre sobre quién se llevará el Balón de Oro, Dembélé o Lamine. El brasileño ha jugado tanto en el París Saint-Germain como en el FC Barcelona, siendo leyenda en ambos equipos.
Expectación máxima
France Football quiere evitar sorpresas como la del año pasado, cuando se filtró el nombre de Rodri horas antes y el Real Madrid decidió boicotear la gala. Esta vez, no habrá entrevistas previas, ni guiños en redes, ni pistas que rompan la magia. Por eso, a estas horas los propios nominados no saben quién se llevará los premios.
La expedición azulgrana
La expedición azulgrana estará encabezada por el presidente Joan Laporta, los vicepresidentes Rafa Yuste y Elena Fort, y los directivos Joan Soler y Xavi Puig. Así como Jordi Cruyff, quien asistirá en representación de la familia Cruyff, y el personal ejecutivo de las áreas de comunicación, seguridad, relaciones institucionales y medios del club.
Por otro lado, también estarán Hansi Flick, Raphinha, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Clàudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López y Cata Coll. En cambio, Pedri y Robert Lewandowski se quedarán en Barcelona.
El Real Madrid no viajará
El Real Madrid sigue con su 'rabieta' que empezó el año pasado, cuando Rodri ganó el Balón de Oro superando a Vinicius. En este sentido, pese a que Bellingham, Mbappé, el brasileño y Caroline Weir (femenino) están nominados a la máxima categoría; Dean Huijsen y Linda Caicedo (femenino) al Kopa y Courtois al Yashin, no asistirán a la gala.
El PSG disputará un partido a la misma hora
Por un lado, ayer se pospuso el partido entre el Marsella y el PSG por las malas condiciones meteorológicas y se reprogramó a esta noche a las 20:00 horas. Por este motivo, los jugadores y staff del conjunto parisino no podrán asistir a la gala. Solo podrán estar los lesionados Dembélé, Doué y Joao Neves.
Trofeo al Club del Año
El Barça está nominado tanto en la categoría masculina como femenina al Trofeo Club del Año. No obstante, todo apunta que será el PSG el que se acabará llevando este galardón en el primer caso por su gran pasada temporada donde levantó el triplete.
En el femenino, no obstante, también opta al premio el Arsenal, campeón de la última Champions.
Trofeo Johan Cruyff
En el banquillo, Hansi Flick es candidato al premio Johan Cruyff tras devolver la ilusión y la identidad al equipo azulgrana, aunque el gran favorito sigue siendo Luis Enrique, artífice de la temporada casi perfecta del PSG. También está nominado Enzo Maresca, ganador de la primera edición del Mundial de Clubes con el Chelsea.
En el caso del trofeo femenino, la pelea está entre Renée Slegers y Sarina Wiegman. La primera llevó al Arsenal a lo más alto tras la consecución de la Champions, mientras que Sarina se proclamó campeona de la Eurocopa con Inglaterra.
Trofeo Yashin
Para el Trofeo Yashin masculino están nominados Gianluigi Donnarumma, el máximo favorito tras su gran actuación con el PSG de la pasada campaña, así como Thibaut Courtois, Jan Oblak o Yann Sommer, entre otros.
En categoría femenina se encuentran Cata Coll, guardameta azulgrana; Hannah Hampton, quien fue imprescindible para la Eurocopa de Inglaterra, y Daphne van Domselaar, ganadora de la Champions con el Arsenal.
Trofeo Kopa
Désiré Doué es uno de los máximos favoritos a alzar el Trofeo Kopa masculino. No obstante, Lamine Yamal también está, de nuevo, nominado a esta categoría, por lo que tampoco sería de extrañar que se lo acabara llevando el catalán.
Por otro lado, Vicky López tiene todas las papeletas de hacerse con el Kopa femenino, en una categoría donde Linda Caicedo del Real Madrid se encuentra entre las nominadas.
Balón de Oro
Los máximos favoritos a llevarse el Balón de Oro masculino son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. El francés ha firmado su temporada más completa y condujo al club parisino hasta la ansiada Champions League. Lamine, en cambio, con apenas 18 años recién cumplidos, ha deslumbrado al planeta con 53 partidos, 42 contribuciones de gol y un triplete nacional con el Barça.
En el Balón de Oro femenino está la cosa más abierta y el favoritismo se reparte entre Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Alessia Russo. La capitana del Barça ha completado una temporada excelsa. Ha sido la futbolista más regular y que cuenta con los mejores números, con 49 goles y asistencias que superan sus cifras de 2021, cuando ganó su primer Balón de Oro. Aitana ha sido decisiva en todos los grandes escenarios, MVP de la Eurocopa y de la Champions, determinante en las semifinales de ambas competiciones. Mariona, por su parte, fue el motor del Arsenal campeón de Europa y mejor jugadora de la WSL, mientras que Russo combina los dos trofeos colectivos más importantes, la Champions y la Eurocopa, y el gol que decidió la final para las 'Lionesses'.
