Baena revela el calvario que vivió tras el incidente con Valverde: "No merecía la pena seguir"

El episodio entre Baena y Valverde estalló tras un partido liguero y se convirtió en uno de los momentos más comentados del año.

Durante días, los medios analizaron cada detalle: no se sabe qué le dijo exactamente Baena a Valverde, pero sí se confirmó que el uruguayo lo buscó después del encuentro y le propinó un puñetazo. Según varias versiones, Valverde le habría exigido repetir lo que supuestamente había dicho "sobre su hijo".

La narrativa mediática insistió en que un gesto así solo podía venir precedido de una provocación, situando a Baena en el centro de un escrutinio feroz.

La presión del fútbol moderno

En Denominación de Origen, una pequeña serie documental de la selección española de 4 episodios, Baena reflexiona sobre el contexto actual del deporte profesional, marcado por una exposición constante y una presión que, según él, ha alcanzado niveles insoportables: "La carrera profesional a día de hoy es infinitamente más difícil, porque si hablamos de presión, el escrutinio que hagan los demás de ti y de tu rendimiento. Hoy en día eso es absolutamente brutal y destrozado."

Baena y Valverde / Archivo

El jugador relata cómo el incidente derivó en una ola de hostilidad que lo golpeó de lleno: "Era la primera vez que recibía tanto odio. Veía en las redes todos los insultos, a mí, a mi familia, amenazas. Llevaba a cualquier campo odio, no tenía ganas de entrenar, quería entrenar e irme rápido al hotel o a casa a encerrarme."

La situación llegó a un punto crítico: "Llegué un momento que le mandé un mensaje al psicólogo que no merecía la pena seguir y que lo quería dejar."

La llamada que lo sostuvo

En medio del derrumbe emocional, la selección española se convirtió en un inesperado salvavidas: "La llamada de la selección me ayudó un poco en ese ánimo de poder seguir y entre todos salimos de esa situación."

Álex Baena de España celebra un gol este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

Baena reivindica el esfuerzo personal que le permitió mantenerse en pie: "Estoy orgulloso de mí mismo, de luchar, de no tirar la toalla, de esforzarme a estar bien conmigo, en el fútbol, con mi alrededor."

Un año de reconstrucción y reivindicación

Tras meses de trabajo emocional y deportivo, llegaron la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, dos escenarios que simbolizaron su renacer: "Fue como quitarme una mochila de encima con muchas piedras de, joder, ha merecido la pena todo este esfuerzo de no tirar la toalla. Más que nada estoy muy contento con el resultado. Estoy muy orgulloso de todo ese año mío."