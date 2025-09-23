El Badajoz, los Oliver, la pocilga y los patos

Si uno se mete en una pocilga junto a varios cerdos, lo lógico es que salga lleno de mierda y quizá necesite una desinfección. Otro dicho curioso es el que patentó el poeta estadounidense James Whitcomb Riley: "Cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato".

Les propongo otro tan lógico o incluso más: si la familia Oliver se hace cargo de un club, vayan pensando en su epitafio. Sucedió con el histórico Xerez Deportivo, después con el Ejea, con el Córdoba, con el Extremadura... y ahora con el Badajoz.

El 'modus operandi' se repite. Acudir como cuervos a clubs en preconcurso, en peligro de extinción o en situación límite, llegar a acuerdos 'sui generis' de compra con pagos aplazados que se dilatan y convertir el club en un enfrentamiento total.

El único que no sucumbió a Luis Oliver (padre) fue el Betis. El navarro llegó a un extraño entente con el difunto Manuel Ruiz de Lopera bajo el paraguas de otra de sus empresas (Bitton Sport), pero la afición se rebeló y, entre impagos y fuego cruzado con el 'loperismo' se marchó en 2010 esgrimiendo que no lo habían dejado "modernizar" el club.

Manuel Ruiz de Lopera, junto a Luis Oliver / X

Años después, fue condenado a 10 meses y 16 días de cárcel más una vergonzosa multa de 225 euros por los "delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental" durante su gestión en el Betis. Es el problema, si uno puede robar mil veces 100 euros en el metro sin incurrir en delito, pues lo sigue haciendo. Ejemplos... mil.

Uno de los temas más graves fue el caso 'Saqueo del Córdoba' con Luis Oliver implicado (presunta descapitalización del club entre 2017 y 2019). La Guardia Civil dijo en el jucio que utilizó a Jesús León como testaferro (otra de sus especialidades), la Fiscalía pidió para él en 2020 dos años y seis meses de cárcel, aunque el juez finalmente lo absolvió y archivó su imputación.

España es un chollo para quienes están al borde de la ley. Ahora con 'Lanuspe', su etapa en el Badajoz daría para una película napolitana. Tras hacer historia en la Copa del Rey y rozar el ascenso a Segunda, el mediático presidente y dueño Joaquín Parra fue detenido por supuesto fraude fiscal (decenas de millones de euros) e ingresó en Alhaurín de la Torre en prisión preventiva.

Joaquín Parra vendió el club a Lanuspe / CD BADAJOZ

Eso sucedió a finales de julio de 2021, semanas después de que el equipo perdiese en el Nuevo Vivero la final por el ascenso contra el Amorebieta en una de las noches más tristes de la ciudad. El club quedó investigado y sin capacidad de maniobra. Luis Oliver vio ahí una mina de oro y llegó a otro extraño acuerdo de compraventa.

Parra reclama que no le han pagado dos plazos. "Soy un chollo, el mejor director deportivo de España", llegó a decir al juez en actitud chulesca el navarro en otra de sus comparecencias judiciales. Otra especialidad es revender los productos y ahí apareció un grupo mexicano (Grupo Atlantis), que no invirtió nada y ello provocó la vuelta de Lanuspe (si es que se había ido).

Lo hizo con su inexperto hijo Luis Oliver Jr. como director deportivo. "Si no encuentro un entrenador, pondré yo", dijo e hizo. Con él, el Badajoz descendió a Tercera RFEF y fracasó en el objetivo de ascender (se quitó de enmedio semanas antes). "Al que esté en contra del club lo reviento y si puedo, lo mato", espetó.

Los Oliver viven del jaleo. Hace año y medio lograron enfrentar a parte de la afición con un jugador muy querido, el extremeño Miguel Núñez (ex del Badalona). Hubo conflicto, despido y demandas. El curso pasado sucedió algo similar con el navarro Ander Montori, a quien apartaron y pagaron hace poco un dinero que se les exigía desde primavera.

Ahora la FIFA reclama una cantidad por derechos de formación del argentino Santiago Muller (se deben en torno a 200.000 euros), pero 'Lanuspe' hizo lo de casi siempre: no pagar a tiempo. El organismo impidió al Badajoz jugar su primer partido contra el Azuaga, fue sancionado con tres puntos y los jugadores y el cuerpot técnico anunciaron una huelga a partir de ese jueves.

Al final, el club envió documentación y la FIFA concedió un permiso en principio de un mes al Badajoz para que pueda competir mientras... ¿paga? Si no lo hace, otra vez no podrá inscribir jugadores. Con la afición resignada a otra refundación tras la de 2012, el Badajoz cayó en Santa Amalia (1-0) y el domingo en el Nuevo Vivero ante el Don Benito (0-1). Tres jornadas y -3 puntos.

"Si alguien llega y pone los 2.090.000 euros que hemos invertido desde nuestra llegada, no tenemos ningún problema en irnos. No queremos estar donde no se nos quiere", espetó este lunes con su habitual tono chulesco Luis Oliver Jr. en los micrófonos de COPE Badajoz. Lo dicho, a Badajoz la ha mirado un tuerto futbolístico. Primero Parra y ahora la llamada Lanusp.