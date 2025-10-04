Bachmann, en muletas por unas molestias en la rodilla y pendiente de pruebas médicas

Daniel Bachmann no se sentó en el banquillo de Riazor ni saltó a calentar junto a Germán Parreño y Eric Puerto. El guardameta austríaco de 31 años fue baja en el Dépor-Almería de la jornada 8 de Segunda División debido a unas molestias en la rodilla. El jugador, pendiente de pruebas médicas, fue enfocado en el vestuario, junto a sus compañeros, ayudándose de unas muletas para poder caminar.

Aumenta la nómina de jugadores en la enfermería. A la baja de Sergio Escudero por unos problemas en los isquiotibiales, ahora Hidalgo debe sumar la ausencia de Daniel Bachmann, quien todavía deberá someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias. El club blanquiazul indica, de momento, que se trata de eso, unas molestias, y no una lesión, al menos hasta que se le realicen estudios para conocer el alcance.

En la previa del partido las cámaras de DAZN enfocaron a Bachmann en el vestuario, caminando con ayuda de dos muletas, mientras sus compañeros se cambiaban antes del partido ante el Almería.

Vía: La Opinión A Coruña