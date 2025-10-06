Bachmann estará, al menos, dos meses y medio de baja en el Deportivo

Malas noticias para el Deportivo con la lesión de Dani Bachmann, su apuesta bajo palos ante la salida, vía cláusula de rescisión, de Helton Leite. El austriaco se dañó la rodilla y tiene afectada la articulación. Las pruebas médicas dictaminaron que sufre "una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda", que le tendrá de baja "un mínimo de diez semanas".

El club coruñés apuesta de momento por un tratamiento conservador y no por la intervención quirúrgica. La entidad, en ese sentido, revela que "inicia un periodo de inmovilización y descarga de articulación para, posteriormente, pasar a la fase de recuperación con los fisioterapeutas y readaptadores del club". El tiempo y el propio proceso de recuperación dictaminarán si llega con esta vía para la recuperación y el tiempo exacto de convalecencia.

El Dépor tiene fichas libres, con lo que puede acudir al mercado de jugadores en paro. Lo que no puede es fichar libremente porque no es una lesión de larga duración. Tendrá que seguir adelante con un Germán Parreño asentado como titular bajo palos y con Eric Puerto como alternativa, que ha pasado de tercer a segundo portero con esta contingencia.

Se tuerce la temporada para Daniel Bachmann y para el propio Deportivo bajo palos. El austriaco salió rumbo a A Coruña después de una campaña a la sombra en el Watford y buscaba encontrar protagonismo en el Deportivo. Llegó a mediados de agosto y no ha sido sencillo para él con el buen momento de Parreño y ahora la lesión juega aún más en su contra. El Dépor también se queda más desprotegido y expuesto bajo palos.

Vía: La Opinión A Coruña