Bachmann: «El Dépor merece estar en Primera División»

Daniel Bachmann, el último fichaje, aseguró ayer, durante su presentación, que en cuanto su agente le trasladó la oferta del conjunto blanquiazul, «no» lo dudó ni un segundo. «La familia la tengo en Inglaterra, pero a pesar de eso fue una decisión bastante rápida. El Dépor es un gran club y recuerdo cuando era joven que era referente como uno de los grandes de Europa», manifestó. Bachmann tiene claro que el Dépor «merece» estar en Primera «por su historia, por su infraestructura y por el nombre de sus jugadores», pero para lograrlo avisa de que «necesitarán ganar muchos partidos». Dice estar «listo» para jugar si así lo desea Hidalgo, y se definió como un portero al que le gusta «salir jugando desde atrás, dominar el juego». «Jugué muchos partidos en la Championship y allí tenía fama de ser uno de los mejor paraba. Me gusta detener disparos de todo tipo», indicó Bachmann.