El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat expresa su más sincera felicitación a Lionel Messi por haber sido distinguido con el codiciado Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Este importante galardón se consolida como una de las máximas distinciones internacionales tanto en el estricto ámbito deportivo como en el humanístico.

Este premio pone en valor una trayectoria excepcional que ha trascendido el deporte para convertir al futbolista en un indiscutible referente global. Con su inmenso talento, Leo Messi ha contribuido de manera decisiva a la proyección internacional del fútbol. Además, el jugador ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a través de valores universales como la superación personal, la perseverancia, el compromiso y el trabajo en equipo.

Impacto social más allá del terreno de juego

Su inigualable carrera es también un claro ejemplo de cómo el talento, el esfuerzo y las oportunidades pueden superar fronteras. La figura del '10' ha logrado generar un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo de forma activa a construir comunidades más abiertas, diversas y cohesionadas. Bajo esta filosofía de vida, la pluralidad de orígenes se convierte en una fuente de riqueza colectiva para las nuevas generaciones.

Una nueva etapa unida a la UE Cornellà

Este histórico galardón llega, además, en un momento especialmente significativo para Cornellà. La ciudad celebra este reconocimiento justo tras el inicio de una nueva etapa vinculada al futbolista a través de su reciente incorporación al proyecto de la UE Cornellà.

Esta ambiciosa apuesta representa una oportunidad de oro para reforzar la proyección deportiva del municipio. El gran objetivo institucional es situar a Cornellà en el mapa internacional del fútbol, compartiendo y potenciando valores como la formación de jóvenes deportistas, la cultura del esfuerzo, la excelencia y el compromiso con el deporte base.

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El orgullo de todo un municipio

Para concluir el comunicado, el consistorio traslada su más cordial enhorabuena a Lionel Messi por este merecido hito en su carrera. Este premio distingue no solo sus extraordinarios éxitos deportivos, sino también su invaluable contribución a la difusión de grandes principios éticos. De este modo, se reafirma con fuerza que el deporte es una herramienta vital de transformación y cohesión social.