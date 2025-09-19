El Ayuntamiento de Córdoba resuelve en pocas horas el error en la rotulación de la glorieta dedicada a Juanín

El Ayuntamiento de Córdoba solventó en pocas horas el error producido en la rotulación de la nueva glorieta dedicada a Juan García Díaz 'Juanín', al que se le renombró como Ruiz -en el segundo apellido- en la placa instalada en la glorieta y que se inaugurará este viernes, a las 19.00 horas. El espacio dedicado estará dedicado a Juanín, la leyenda del Córdoba CF que fue uno de los máximos goleadores de la historia cordobesista, así como uno de los jugadores que en más ocasiones se vistió la camiseta blanquiverde.

Así, ya todo está preparado para que se inaugure la glorieta situada enfrente de El Arcángel, en las confluencias entre la avenida del Campo de la Verdad y la de Las Lonjas, en la que está previsto que estén presentes veteranos del Córdoba CF, representación del club blanquiverde, familiares y amigos de Juanín, el eterno 8 y posiblemente la mayor leyenda cordobesista que hubo sobre el campo, ahora sí, con la placa con su nombre correcto: Juan García Díaz 'Juanín'.

El error condicionó la mañana de la inauguración de la glorieta, ya que los operarios del Ayuntamiento rotularon la glorieta como de "Juan García Ruiz" y no Juan García Díaz, que era el verdadero nombre del que fuera legendario capitán del Córdoba CF.

Las lógicas reacciones no se hicieron esperar a través de las redes sociales, desde políticos a aficionados, pasando por expresidentes, como Paco Rojas, que avisaba en la red social que los propios veteranos informaron del verdadero nombre de Juanín.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Córdoba actuó con celeridad y ya el nombre correcto del eterno 8 del Córdoba CF luce en su glorieta, esperando a su inauguración este viernes, a las 19.00 horas.

Vía: Diario Córdoba