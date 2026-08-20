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Aubameyang se hace viral tras jugar con niños en una pista de fútbol de A Coruña
El nuevo fichaje del Deportivo protagoniza una escena espontánea en La Solana al asistir a un niño para que marque gol, un gesto que ha emocionado a miles de aficionados
Un vídeo grabado en La Solana, a pocos metros de la playa, muestra a Pierre-Emerick Aubameyang disputando un improvisado partido de fútbol 7 junto a varios niños.
El delantero, recién incorporado al Deportivo de A Coruña, aparece relajado, sonriente y completamente integrado en el juego, como si se tratara de una tarde cualquiera entre amigos.
La escena en La Solana
La pista, habitual punto de encuentro para jóvenes y aficionados, se convirtió en escenario de un momento inesperado. Testigos explican que Aubameyang llegó acompañado de amigos y no dudó en sumarse al partido cuando los niños le invitaron. La naturalidad del gesto y el entorno playero han contribuido a que el vídeo se viralice en cuestión de horas.
El instante más compartido muestra al delantero asistiendo a un niño con un pase perfecto para que marque gol, una imagen que muchos aficionados han destacado como ejemplo de cercanía y humildad.
Reacciones en redes
Miles de usuarios han difundido el vídeo, señalando que el gesto refleja el espíritu del jugador y su rápida conexión con la ciudad. En foros y comentarios, seguidores del Dépor celebran que el fichaje llegue con una actitud tan abierta y cercana a la comunidad.
Aubameyang ya ha logrado generar ilusión entre los aficionados. Su aparición espontánea en La Solana se interpreta como una declaración de intenciones: compromiso, proximidad y ganas de disfrutar del fútbol también fuera del estadio.
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