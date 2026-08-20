Aubameyang se hace viral tras jugar con niños en una pista de fútbol de A Coruña

Un vídeo grabado en La Solana, a pocos metros de la playa, muestra a Pierre-Emerick Aubameyang disputando un improvisado partido de fútbol 7 junto a varios niños.

El delantero, recién incorporado al Deportivo de A Coruña, aparece relajado, sonriente y completamente integrado en el juego, como si se tratara de una tarde cualquiera entre amigos.

La escena en La Solana

La pista, habitual punto de encuentro para jóvenes y aficionados, se convirtió en escenario de un momento inesperado. Testigos explican que Aubameyang llegó acompañado de amigos y no dudó en sumarse al partido cuando los niños le invitaron. La naturalidad del gesto y el entorno playero han contribuido a que el vídeo se viralice en cuestión de horas.

El instante más compartido muestra al delantero asistiendo a un niño con un pase perfecto para que marque gol, una imagen que muchos aficionados han destacado como ejemplo de cercanía y humildad.

Reacciones en redes

Miles de usuarios han difundido el vídeo, señalando que el gesto refleja el espíritu del jugador y su rápida conexión con la ciudad. En foros y comentarios, seguidores del Dépor celebran que el fichaje llegue con una actitud tan abierta y cercana a la comunidad.

Aubameyang ya ha logrado generar ilusión entre los aficionados. Su aparición espontánea en La Solana se interpreta como una declaración de intenciones: compromiso, proximidad y ganas de disfrutar del fútbol también fuera del estadio.