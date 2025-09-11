El Athletic trabaja en Lezama con los internacionales y Serrano de vuelta al grupo

La plantilla del Athletic Club ha completado en las instalaciones de Lezama el penúltimo entrenamiento antes de recibir este sábado al Deportivo Alavés en San Mamés, en un duelo que se prevé intenso por la cercanía geográfica y la importancia de los puntos en juego.

La sesión ha contado con la presencia de los cuatro internacionales que regresaron recientemente de sus compromisos con sus selecciones, Unai Simón, Dani Vivian, Iñaki Williams y Maroan Sannadi, que ya trabajan a pleno rendimiento a las órdenes de Ernesto Valverde.

Una de cal y otra de arena

Además, la noticia positiva de la jornada ha sido la reincorporación de Nico Serrano, ausente en la sesión del miércoles, que ha podido ejercitarse con normalidad junto al resto del grupo. La práctica comenzó con ejercicios de calentamiento en los que participó Iñigo Lekue, quien continúa dando pasos en la recuperación de la lesión muscular que arrastra desde finales de agosto. Sin embargo, tras esa primera fase, el defensa pasó a realizar trabajo específico en solitario, evidenciando que aún no está al cien por cien para competir.

En la parte negativa, no se ha visto sobre el césped a Nico Williams ni a Beñat Prados, dos jugadores que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones en el interior de las instalaciones. La participación de ambos en el derbi frente al Alavés se antoja prácticamente descartada.

El menor de los Williams sufre una lesión muscular moderada en el aductor izquierdo, producida el pasado domingo durante el partido que la selección española disputó en Turquía. Por su parte, a Prados se le diagnosticó el miércoles una “entorsis” en la rodilla derecha, lo que le mantendrá apartado del grupo por algunos días más.

El equipo completará mañana viernes el último entrenamiento antes del encuentro, programado para las 11:00 horas en Lezama. Posteriormente, a las 13:00 horas, el técnico Ernesto Valverde comparecerá en rueda de prensa para analizar el estado de la plantilla, las posibles ausencias y el planteamiento de cara a un choque que promete emoción en un San Mamés que se espera presente una gran entrada.