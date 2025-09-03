El Athletic en Riazor, el domingo 14 a las 12.00
La tercera jornada de Liga F será matutina para el Deportivo que dirige Fran Alonso. La competición ha hecho oficiales los horarios y el cuadro coruñés recibirá al vasco el próximo domingo 14 de septiembre a las 12.00. Este fin de semana las blanquiazules juegan ante el Espanyol el sábado a las 12.00.
