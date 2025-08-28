El Athletic, a pesar del pleno, verá en puestos de Europa League el sorteo de la 'Champions'

El Athletic, a pesar del pleno que presenta en el arranque liguero, seis puntos de seis posibles, verá en puestos de Liga Europa el sorteo de la Liga de Campeones, este jueves en el Grimaldi Fórum de Mónaco (18.00 horas). Al conjunto de Ernesto Valverde le ha faltado un gol en las dos victorias logradas, ambas en San Mamés, 3-2 ante el Sevilla y 2-1 frente al Rayo Vallecano, para poder completar una imagen idílica para un club de su dimensión de presenciar el sorteo de una Champions a la que vuelve tras una década situado en posiciones de Liga de Campeones en LaLiga EA Sports.

El Athletic es quinto en la tabla cerrando el grupo de cinco equipos que han sumado los seis puntos posibles en la dos jornadas del campeonato liguero. Y es el diferencial de goles (+2; 4/2) el que mantiene por detrás de los otros cuatro. Del arrollador Villarreal (+7; 7/0), líder, los clásicos Barcelona (+4; 6/2) y Real Madrid (+4; 4/0) y el sorprendente Getafe (+3; 4/1)

Fue precisamente un gol del conjunto azulón en el que choque cerraba la segunda jornada, el del 1-2 final sobre el Sevilla, en que descabalgó al Athletic de esas cuatro privilegiadas primeras posiciones que clasifican para la Champions. Aunque no deja ser un detalle esa posición de un conjunto rojiblanco que ha cumplido en sus dos primeros encuentros en Bilbao, a pesar de las dificultades que encontró en el Sevilla, equipo que le igualó un 2-0 con 20 minutos arrolladores antes de que llegase el 3-2, y un Rayo tan intenso como los de Ernesto Valverde.

El Athletic no ha arrancado con un juego demasiado convincente pero que le ha dado como para ganar con merecimiento dos encuentros en solventó con la aparición de sus estrellas. En el primero, Nico Williams y Unai Simón, y en el segundo Oihan Sancet. Nico generó los tres goles del primer partido y marcó el primero de ellos desde el punto de penalti; Unai Simón frenó en ese mismo choque las primeras intenciones hispalenses: y Sancet decidió ante el Rayo transformando un penalti que le hizo a él mismo Gerard Gumbau.

Éxitos suficientes como para sentarse el jueves a ver el sorteo con ilusión, ya sea en posiciones de Champions o de Europa League. Como ya adelantó Nico tras ganar al Rayo: "Estamos con una ilusión muy grande. Tengo muchas ganas de ver ese sorteo el jueves y ojala que lleguen rápido los partidos de Champions porque tengo muchas ganas".