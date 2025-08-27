El Athletic buscará arrancar con tres victorias después de 16 años

El Athletic Club visitará el próximo domingo el estadio de La Cartuja para enfrentarse al Real Betis con el objetivo de encadenar tres victorias consecutivas en el arranque liguero 16 años después de conseguirlo por última vez.

Fue en la temporada 2009-2010 cuando el equipo rojiblanco, entonces dirigido por Joaquín Caparrós, tras un intenso inicio de temporada en el que ya había jugado dos previas europeas y la Supercopa a doble partido contra el Barcelona, sumó los primeros nueve puntos en juego. El Athletic comenzó la Liga ganando al Espanyol en San Mamés por 1-0 (Toquero), al Xerez en Chapín por 0-1 (David Prieto, en propia puerta) y al Villarreal en 'La Catedral' por 3-2 (Llorente 2 y Javi Martínez/Cani y Cazorla).

Una semana más tarde, en la cuarta jornada, el conjunto bilbaíno vio cortada la serie con una derrota por 1-0 (Mikel Alonso) frente al CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López.

Desde entonces los mejores inicios ligueros del Athletic han sido las dos victorias enlazadas al comienzo de la 2013-2014, ante Valladolid (1-2) y Osasuna (2-0), y esta campaña contra Sevilla (3-2) y Rayo Vallecano (1-0). El Athletic, quinto en la clasificación, con seis puntos, los mismos que Villarreal, Barcelona, Real Madrid y Getafe, aventaja en dos al Betis de Manuel Pellegrini, séptimo, con una victoria y un empate. El duelo entre ambos tendrá lugar este domingo a las 19.00 horas.