El Athletic aspira a arrancar con dos victorias por tercera vez en el siglo XXI

El Athletic Club, después de superar al Sevilla en la jornada inaugural (3-2), recibirá el lunes al Rayo Vallecano en San Mamés con el objetivo de arrancar el campeonato de Liga con dos victorias por tercera vez en lo que va de siglo XXI.

SOLO TRES VECES EN ESTE SIGLO

La primera ocasión que lo logró desde el cambio de siglo fue en la temporada 2009-2010. A las órdenes de Joaquín Caparrós, el equipo rojiblanco se estrenó con triunfos frente al Espanyol (1-0) y Xerez (0-1) tras un intenso inicio en el que ya había jugado dos previas europeas y la Supercopa, a doble partido, contra el Barcelona.

En la 2013-2014, en la primera campaña de la segunda etapa de Ernesto Valverde, el equipo rojiblanco ganó primero en Valladolid (1-2) y más tarde a Osasuna (2-0), en un partido que jugó como local en Anoeta a causa de las obras de San Mamés que estaban a punto de finalizar. Desde entonces el Athletic no ha sido capaz de iniciar la temporada con seis puntos consecutivos.

Tras el último regreso de Valverde, hace tres años, el conjunto bilbaíno inició la 2022-2023 con empate con el Mallorca (0-0) y victoria ante el Valencia (1-0), la 2023-2024 con derrota frente al Real Madrid (0-2) y triunfo en Pamplona (0-2) y la 2024-2025 con empate frente al Getafe (1-1) y derrota en la visita al Barça (2-1).