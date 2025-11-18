El Athletic arranca ante el Barça un calendario durísimo

El Athletic arranca en su visita de este sábado al Barcelona, a la vuelta del parón liguero, un calendario durísimo con tres salidas consecutivas y posteriormente tres partidos seguidos en San Mamés frente a tres de los grandes equipos del fútbol internacional.

En ese tramo del calendario el equipo que dirige Ernesto Valverde se medirá, además de al Barça, al Real Madrid, el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain. A los tres últimos en 'La Catedral' y en el plazo de una semana.

Completan esa tacada de seis encuentros las visitas al Slavia de Praga y al Levante después del viaje a Barcelona. Las citas frente al Slavia y el PSG son de Liga de Campeones y el resto de LaLiga EA Sports.

Los leones inician ese exigente tramo del calendario jugando este sábado, día 22, en la capital catalana en el regreso del Barça al Spotify Camp Nou (16.15 horas), posteriormente viajarán a Chequia para medirse el martes 25 al Slavia (21.00) y acabarán esa semana jugando en el Ciutat de Valencia contra el Levante el sábado 29 (18.30). Es decir tres salidas seguidas en siete días.

Cambiarán las tornas para el conjunto rojiblanco y ya en San Mamés tendrá tres encuentros tanto a más complicados también en una semana. Ya que primero recibirá al Real Madrid el miércoles 3 de diciembre (19.00), en partido adelantando por la disputa en enero de la Supercopa; después al Atlético de Madrid el sábado 6 (21.00) y el miércoles 10 al PSG (21.00).

Por si fuera poco ese duro calendario de tres salidas seguidas y tres choques en Bilbao ante tres grandes rivales, al Athletic, este año en Champions como ellos, le espera tras recibir al PSG otra salida también complicada. Será al Abanca Balaídos para medirse a otro equipo europeo, el Celta, el domingo 14 (16.15).

Aún deberá hacer otro viaje el Athletic en pocos días después de ir a Vigo. El que le medirá el miércoles 17 o el jueves 18 a un equipo de inferior categoría en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La primera ronda copera que disputan los equipos que juegan la Supercopa.

De ahí hasta un 2026 que también le llegará cargado de compromisos exigentes en el mes de enero (Liga, Supercopa, Copa del Rey y Champions), al Athletic le quedará recibir en Bilbao a un Espanyol que está siendo de las sorpresas más positivas de la temporada y al que tiene ahora por delante ocupando la última de las plazas europeas de la tabla.

Ese encuentro, previsto para el fin de semana del 21 de diciembre, todavía no tiene ni día ni hora determinada.

En definitiva, calendario durísimo para un Athletic que lo acomete tras una victoria balsámica frente al Oviedo antes del parón, un choque decidido por un golazo de Nico Williams que le aupó a la séptima posición de la clasificación, a un puesto y punto de la zona europea, y le alejó a siete puntos el descenso.

Por su parte, en Champions, aunque solo ha sumado 3 puntos de 12 posibles, el conjunto rojiblanco es vigésimo séptimo y está a solo un punto de la clasificación para la ronda intermedia de dieciseisavos.