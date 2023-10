Athletic y Almería buscan en San Mamés una victoria reparadora

El conjunto de Valverde busca resarcirse de la dura derrota en el derbi vasco con los tres puntos frente al colista Los andaluces llegan a San Mamés sin uno de sus mejores jugadores, Luis Suárez que se fracturó el peroné ante el Granada

El Athletic y la UD Almería buscan este viernes en San Mamés, en el partido que abre la novena jornada de LaLiga EA Sports, una victoria reparadora que alivie sus respectivas situaciones, de cierta decepción el equipo vasco tras caer de los puestos de Liga de Campeones en los había estado varias jornadas y de crisis en el andaluz, colista en la tabla y ya sin el entrenador con el que arrancó la temporada, Vicente Moreno.

Al Athletic le han hecho daño los dos últimos partidos, en casa ante el Getafe (2-2) y a domicilio frente a la Real Sociedad (3-0), en los que apenas si ha sumado un punto insuficiente para seguir posiciones de Liga de Campeones. Dos choques a contrapelo en los que recibió un castigo exagerado.

Ante el Getafe porque fue una expulsión rigurosa a Sancet la que cambió el rumbo de lo que era una victoria rojiblanca más clara en el juego que en el marcador (1-0) cuando llegó la tarjeta roja; y ante la Real porque fue la eficacia en las área la que desniveló un choque parejo y con ocasiones similares, si no incluso más bilbaínas, ante ambas porterías.

Superado el trago del Reale Arena, la actualidad del Athletic pasa por las numerosas bajas en el centro del campo que van a obligar a Ernesto Valverde a conformar un doble pivote sin los habituales titulares, Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Vesga.

Aunque, con la recuperación de Ander Herrera del golpe con el que acabó en San Sebastián, podrá repetir el que se midió a la Real, con Dani García acompañando al ex del PSG. Pero, además de Galarreta y Vesga, son baja otros dos jugadores que se desenvuelven en esas posiciones, Peru Nolaskoain y Unai Gómez. Por lo que será Unai Prados, al que Valverde está utilizando sobre todo en defensa, el único relevo disponible en esa zona.

Para el resto de puestos no parece que el técnico rojiblanco vaya a tener problemas. Y menos tras la recuperación de Gorka Guruzeta del golpe que sufrió en Anoeta. Con lo que se espera al guipuzcoano en la posición más adelantada, por delante de Oihan Sancet, que regresa tras la sanción, y con los Williams, Iñaki y Nico, por las bandas.

En defensa tampoco se presumen mayores cambios, con Unai Simón bajo palos, Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales, y Dani Vivian y Yeray Álvarez como pareja de centrales. Aunque también podría volver al once Aitor Paredes, ya que ni Yeray, en su vuelta al equipo tras superar la lesión sufrida en la pretemporada, ni Vivian han tenido sus mejores minutos sin el internacional sub-21 al lado.

La UD Almería buscará en San Mamés la difícil misión que supone ganar su primer partido en el campeonato, reto que se ha ido retrasando, pese a hacer méritos para ello, durante las ocho primeras jornadas. La última posibilidad fue el pasado domingo, frente al Granada, ante el que se fue al descanso con una ventaja de tres goles que no supo manejar en la segunda parte para terminar empatando (3-3), resultado que sabe a derrota.

El equipo andaluz, exhibiendo pegada en los últimos diez minutos de la primera parte, pasó por vicisitudes que obligaron a ver la derrota en la primera media hora de partido y los últimos veinte minutos del final por, nuevamente, sus penurias en defensa, subsanada la dificultad para encontrar portería gracias a la conexión entre el belga Largie Ramazani y el colombiano Luis Suárez, que fabricaron entre ambos los tres goles, con el cafetero dando el disparo final.

Sin embargo, esos errores en defensa, con pérdidas fruto en gran medida del estado físico de los que estaban sobre el terreno de juego, el equipo se vio incapaz de mantener un resultado que hubiese deparado un punto de inflexión en este mal inicio de temporada en el que sólo ha conseguido tres puntos como consecuencia de otros tantos empates, uno en Cádiz y los otros dos en los dos últimos compromisos celebrados en el Power Horse Stadium.

Para el viernes, el jiennense Alberto Lasarte, que dirigirá al equipo de forma interina por segunda vez ante al falta de un técnico que podría llegar tras el partido frente al Athletic, deberá lidiar con una convocatoria en la que seguramente faltarán más efectivos, dado que algunos salieron tocados, mental y físicamente, del partido frente al Granada.

Sin Luis Suárez, con rotura del peroné de la pierna izquierda; y sin Marc Pubill, intervenido del cartílago de la rodilla de la pierna izquierda; y las dudas de si Robertone y César Montes llegan o no, el técnico tendrá que hacer un equipo sobre el que también se ciernen dudas sobre el rendimiento de algunos jugadores que podrían provocar algún cambio más en el once con respecto al que inició el partido frente al Granada.

Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Dani García, Herrera; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta,

Almería: Fernando; Pozo, Kaiky, Chumi, Akieme; Baba, Lopy; Baptistao, Arribas, Ramazani; Koné.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21:00 horas (Gol Play).

--------------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (6º, 14 puntos); Almería (20º, 3 puntos).

El Athletic y Almería buscan en San Mamés una victoria reparadora: De los diez últimos partidos entre ambos equipos, el Athletic ha ganado nueve y el otro acabó en empate.

La clave: Para el Athletic, aprovechar las numerosas ocasiones que crea; para el Almería aguantar el ritmo, la intensidad y la presión en campo rival que propone el conjunto bilbaíno.

Las frases:

Valverde, tras caer 3-0 en el derbi ante la Real: "No hay tiempo de lamentos, ya que si no el partido de la semana que viene no irá bien".

Alberto Lasarte (entrenador del Almería): "Llegamos bien al partido. Tenemos muchas ganas de hacer un buen partido. San Mamés es un escenario perfecto para reivindicarnos".

El entorno: A pesar de la derrota en el Reale Arena, y de lo clara que fue en el marcador, no está la afición del Athletic descontenta con su equipo, ya que asumió que fue una cosa de eficacia en las áreas. Como también entendió el empate anterior ante el Getafe en San Mamés fue consecuencia de la inferioridad numérica durante toda la segunda mitad por la expulsión de Oihan Sancet.