El Como se atasca ante el Udinese

El Como 1907 empató a cero este lunes en casa del Udinese en un partido en el que ambos equipos encontraron dificultades para encontrar la portería, pero que mantiene al conjunto que dirige el español Cesc Fàbregas en plena pelea por los puestos 'Champions'.

Ni la calidad del argentino Nico Paz ni el ingreso del español Álvaro Morata en la segunda mitad pudieron desbloquear el duelo. Los de Fàbregas, gracias a su gran temporada, dormirán en la cuarta plaza.

Partía como favorito el equipo de la ciudad del lago que da nombre a la ciudad, después de cinco victorias consecutivas y con una 'manita' contra el Pisa en la jornada anterior. Pero el parón por la ventana internacional cortó la racha de un equipo que se vio con dificultades ante la portería rival.

El Como 1907 trató de encontrar espacios para acercarse al área de los "bianconeri", en un inicio con ocasiones escasas y poco peligrosas para ambos equipos, aunque tuvo el Udinese la primera oportunidad clara del partido en el minuto 29, tras un barullo en el área que acabó con un disparo del sueco Jesper Karlström interceptado por el brasileño Diego Carlos.

Apenas diez minutos después, el Como lo intentó con un disparo de Nico Paz desde la frontal del área, tras un recorte que le abrió hueco para el remate, pero este, mordido, fue directo a las manos del portero. La tónica general de la primera parte.

Fàbregas realizó un triple cambio en el minuto 60 con el objetivo de abrir espacios, con el español Sergi Roberto como pieza clave en el centro del campo. Mantuvo el control, pero no pudo cambiar el resultado.

La posesión rotó de un lado a otro. Partido igualado y muy disputado en el centro del campo, en el que los equipos apenas lograban superar las líneas defensivas rivales. A diez minutos del final, Fàbregas buscó el gol con la entrada del español Álvaro Morata, que tampoco logró enfilar la meta del Udinese.

El empate permite al Udinese seguir respirando con tranquilidad en la zona media de la tabla, mientras el Como 1907 seguirá luchando por la clasificación a Liga de Campeones, un hito sin precedentes en su historia. Alcanzarlo supondría dar el salto definitivo a la élite del fútbol, respaldado por un proyecto sólido en uno de los momentos más dulces del club, convertido en la gran revelación de la temporada.

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Al Como 1907 le persiguen a cuatro puntos la Juventus (con una jornada menos) y el Roma, que este domingo perdió su oportunidad tras una contundente derrota 5-2 frente al Inter de Milan.