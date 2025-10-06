Asier Garitano, del Sporting de Gijón, tercer entrenador despedido en Segunda

El ciclo de Asier Garitano en el banquillo del Real Sporting de Gijón, rival del estreno del Córdoba CF este curso en Segunda División, ha llegado a su fin. El club asturiano anunció este sábado la destitución del técnico vasco, que no continuará al frente del primer equipo tras la mala racha de resultados acumulada en el arranque de temporada. «El club agradece a Asier y su cuerpo técnico la importante labor realizada en el tramo final de la temporada 2024-2025 y todo el trabajo de los últimos meses. El Real Sporting trabaja para confirmar el nuevo cuerpo técnico que dirija al primer equipo», comunicó la entidad a través de sus redes sociales, confirmando la destitución del tercer entrenador de la categoría en apenas ocho jornadas.

Del arranque prometedor al desplome

La decisión llega después de encadenar cinco derrotas consecutivas que han hecho saltar las alarmas en El Molinón. El conjunto gijonés, que llegó a situarse en la parte alta de la clasificación durante las primeras semanas, se ha desplomado hasta la zona media-baja, con solo nueve puntos. Y es que el equipo arrancó el curso con fuerza, imponiéndose en su estreno liguero ante el propio conjunto de Iván Ania (2-1) y repitiendo triunfo frente al Ceuta y la Cultural Leonesa. Sin embargo, el impulso se desvaneció pronto: llegaron los tropiezos ante Deportivo de la Coruña, Burgos, Almería y Albacete -tras desperdiciar un 3-0 a favor en la primera mitad-, para culminar la serie negra con la derrota más reciente en Castalia frente al Castellón.

Garitano se convierte así en el tercer entrenador que pierde su puesto en LaLiga Hypermotion esta campaña, tras los pasos de Johan Plat (Castellón) y Raúl Llona (Cultural y Deportiva Leonesa). El club rojiblanco, que confiaba en el preparador de Bergara para liderar un proyecto más ambicioso que en ejercicios previos, después de su llegada en el tramo final del pasado campeonato como sustituto de Rubén Albés, ya anda en busca de un nuevo impulso desde el banquillo para tratar de reconducir la situación.

