El ascenso del Júpiter: la victoria de la clase obrera barcelonesa

En el corazón del distrito de Sant Martí, el segundo más poblado de Barcelona, existe el Club Esportiu Júpiter, un singular equipo que resiste al paso del tiempo. Sus ideales, impasibles e inquebrantables a lo largo de sus 116 años de historia, son la seña de identidad de una entidad que se ha erigido como el orgullo de la clase obrera barcelonesa y ha conseguido ascender a la Lliga Elit, la categoría más alta del fútbol autonómico catalán.

El hito se consiguió vía playoff y, como no podía ser de otro modo, lo hicieron al estilo Júpiter: con rebeldía. Los ‘Grisgrana’, después de derrotar al Argentona en semifinales (5-3), se enfrentaron a la Pirinaica en la final. El primer partido terminó con victoria de los manresanos por 1-0, pero en la vuelta, el Estadi de la Verneda se vistió de gala y presentó una entrada de 3072 espectadores que empujaron a los suyos hasta la remontada y el consecuente ascenso a la categoría de oro del fútbol catalán (2-0).

Un ascenso por unos ideales

El Júpiter selló el ascenso con un gol de su máximo goleador, Sergi Monzó, en el minuto 89. Las gradas de La Verneda vivieron una explosión incontrolable de sentimientos. Según cuenta a SPORT el capitán y emblema del equipo, Patrick Chico, "fue un momento de locura, de euforia brutal. El tanto era un premio a todo el trabajo de la temporada y llegó de una forma que ni el mejor guionista se hubiera imaginado". Con el cronómetro aún en movimiento, la afición saltó al campo para celebrar junto a sus jugadores mucho más que un gol, incluso más que un ascenso. Fue el grito reivindicativo de unos principios e ideales que llevan acompañando al club desde que fue fundado en 1909 en la Cervecería Cebrián -actual horchatería “Tio Che”- del Poble Nou por los hermanos Mauchan.

Patrick Chicó, junto a la afición con un megáfono en la mano / @CE_Júpiter

Y es que el Júpiter, desde un inicio, nació como una entidad catalanista, independentista y que quería reivindicar la clase obrera del Poble Nou, apodado por ese entonces como “el Manchester català” por ser el epicentro industrial del país. Su historia está muy ligada a la lucha revolucionaria contra las dictaduras que azotaron a Catalunya durante todo el siglo XX y también al Anarquismo, pues el barrio fue el “cuartel general” de grandes líderes anarquistas como Joan García Oliver y Buenaventura Durruti.

Asimismo, como en la mayoría de aspectos sociales, enfrentarte al poder establecido suele traer repercusiones y el Júpiter vivió de primera mano la represión. En 1924, durante la dictadura militar de Primo de Rivera, fue despojado de su escudo por su similitud con la bandera independentista catalana. Años después, con Franco ya en el poder y después de que su estadio se convirtiera en un arsenal para combatir el alzamiento fascista durante la Guerra Civil, la entidad fue forzada a cambiar de nombre a Club Deportivo Hércules. También cambió de escudo, colores e incluso de estadio, dejando atrás el Poblenou para establecerse en La Verneda, donde a día de hoy sigue viviendo.

Igual que su equipo, Chicó, quien se ha empapado del sentimiento 'Grisgrana' desde que estaba en el carrito de bebé, hizo el mismo camino. Nació en Poblenou y se fue a la Verneda para vestir una camiseta que ha defendido desde que era un niño y ahora sigue portando junto al brazalete de capitán en una tarea que encarna todos esos valores que hacen del Júpiter un club sin igual: "Desde pequeño he tenido la suerte de ver qué significa ser del Júpiter. Por suerte, he podido vivir de primera mano todo lo que representa y es importante mantenerlo por el barrio, por Poble Nou y, también, por la historia del club".

Entrada al Estadio de la Verneda, casa del Júpiter / Pau Osorio

Los años pasan, la vida y el contexto cambian, pero el Júpiter sigue igual que siempre. Impasibles al paso del tiempo, sus valores se han mantenido intactos y, de hecho, el club trabaja y apuesta por mantenerlos. Así lo explicaba a SPORT el presidente de la entidad, Salvador Franco, quien apuntaba que "tenemos que guardar y potenciar la historia del club, siempre ligada al anarquismo y al movimiento obrero que ha cambiado el mundo".

La Lliga Elit, un premio al trabajo bien hecho

Asimismo, desde 2022, cuando el club de la Verneda descendió a Segunda Catalana en la época más baja de toda su historia, se ha estado trabajando en muchos otros aspectos que permitieron reflotar al equipo y convertirlo en una marca potente dentro del contexto barcelonés. Según el presidente, quien tomó el cargo en 2024 y lleva vinculado al club durante los últimos seis años, han luchado por "crear esta sensación de que el club está en el barrio. Queremos ser un referente a nivel de Barcelona y hemos conseguido una gran cohesión con el fútbol base y el primer equipo. Hemos dedicado muchas horas para volver a construir un ambiente de confianza".

Con este paso adelante como entidad deportiva, el Júpiter se ha convertido en todo un escaparate para las marcas locales. El acuerdo más emblemático, sin lugar a dudas, es al que llegó con la marca Meyba, mítica del deporte catalán, que ha confeccionado unas equipaciones únicas que bajo el lema de "Història, País, Classe Obrera", hacen un precioso homenaje a la indumentaria de los años 80. En esta línea, Salvador Franco apuntaba que el punto clave para lograr estos acuerdos se encuentra en las redes sociales: "Si te fijas, las redes del Júpiter siempre están a punto. Salimos en todas partes y esto hace que la gente confíe en el proyecto, independientemente de si los resultados acompañan. Uno de los objetivos principales era que el primer equipo dejara de depender del fútbol base y lo hemos conseguido. Ya hace tres temporadas que el primer equipo se financia por sí mismo", sentenció.

El técnico y la afición, pilares de la gesta

Deportivamente, el club ha dado un paso adelante. Sin embargo, sigue lejos de ser esa entidad que era asidua en las categorías nacionales. De hecho, de sus 116 años, 47 los ha pasado en Tercera División, llegando incluso a disputar la Segunda dos años seguidos, en 1934 y 1935, antes de que estallara la Guerra Civil. Este último ascenso, a pesar de seguir fuera del fútbol nacional, es un paso de gigante y un premio al trabajo bien hecho del técnico, Juanjo García, quien lleva 14 temporadas al frente del equipo. Este año, los de la Verneda han firmado una puntuación de 62 puntos, cifra que les ha permitido ser segundos, por detrás del Martinenc, pero les hubiera hecho ser primeros en los otros dos grupos de Primera Catalana.

Sobre el buen hacer del equipo, Patrick volvió a apelar a la singularidad del club: "Tal como está el fútbol últimamente, no suele pasar que un entrenador esté tantos años en un club. Juanjo es una persona muy trabajadora, un enfermo en el buen sentido de la palabra; que nos exige el máximo y es capaz de sacar lo mejor de cada jugador. Tiene un modelo muy claro de lo que quiere que haga el equipo, especialmente con balón, su gran apuesta".

Zona del Reducte Grigrana durante la final del playoff / @CE_Júpiter

Y es que en el fondo, es cierto. No es normal ver un técnico que entrega más de una década de su vida al mismo club, pero, como siempre, la Verneda es diferente. Tiene algo que te atrapa. También es cierto que todo es más fácil si tienes una afición fiel, con el 'Reducte Grisgrana' llevando la voz cantante y plenamente conectada con los jugadores. Así lo explica el capitán, nexo de unión entre el césped y la grada: "en el Júpiter siempre ha habido el Reducte que, con más o menos gente, siempre han estado presentes. No obstante, también hay mucha gente del barrio de toda la vida que viene a vernos e incluso les he visto en el campo del Iberia en Segunda Catalana. Este perfil de gente, al final, es el Júpiter y le vendrán a ver esté Patrick, Juanjo o quien sea".

Una nueva etapa entre los mejores

El año que viene, el Júpiter afrontará una temporada muy ilusionante en una nueva categoría donde cada punto cuenta, cada partido suma y cada gol puede marcar la diferencia. Su presidente destaca "la ilusión y las ganas" por competir en una nueva categoría junto a grandes del fútbol. Chicó, por su parte, enfatizó que "es una competición extremadamente igualada. Personalmente, lo vivo con mucho entusiasmo. Queremos que siga habiendo buen ambiente en el campo, que la gente venga y que el sentimiento del Júpiter siga tan vivo como hasta ahora", dijo.

La Lliga Elit es un gran éxito, pero no es, ni mucho menos, el final del camino. Este Júpiter tiene hambre. Lo tiene el club, el equipo, la afición y el barrio. Hace años, la entidad de la Verneda era fija en las principales divisiones y ahora, pese a que todavía queda camino por recorrer, están más cerca que nunca de poder regresar. Aun así, tal y como indica Salvador Franco, primero tendrán que trabajar bien, para luego poder soñar: "Cuando entré como presidente prometí trabajo y de este modo hemos conseguido el éxito. Nos gustaría estar en Tercera RFEF, no te voy a engañar, pero no lo podemos prometer. En cambio, sí que puedo asegurar que nos esforzaremos y luego, cuando pasen las jornadas, veremos donde estamos", concluyó.

Sea cual sea el resultado de la próxima campaña, lo que está claro es que el Júpiter va a seguir dando de que hablar más allá de los resultados deportivos y el terreno de juego. El club de la Verneda debutará en una nueva categoría, con nuevas ilusiones y nuevos retos, pero con la misma responsabilidad social que siempre le ha caracterizado y ha sido la clave de su reciente éxito.