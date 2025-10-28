La ASB Golden Cup by SPORT abre inscripciones para su edición 2026 en la Costa Daurada
El torneo de fútbol base reunirá del 19 al 21 de junio a equipos nacionales e internacionales en Salou y Cambrils, en una cita que combina deporte, convivencia y diversión
La ASB Golden Cup by SPORT vuelve en 2026 con una nueva edición que promete superar todas las expectativas. El prestigioso torneo de fútbol base, organizado por Around Sport Barcelona, celebrará su próxima cita del 19 al 21 de junio en Salou y Cambrils, epicentro del deporte y la convivencia juvenil durante tres intensos días de competición.
El torneo, que se ha consolidado como una de las experiencias deportivas más completas del calendario internacional, reunirá a equipos masculinos y femeninos de distintas edades y nacionalidades. Las categorías masculinas serán B8, B9, B10, B11, B12 y B14, mientras que en el cuadro femenino competirán los grupos G12 y G14.
Más allá del fútbol, la ASB Golden Cup se distingue por ofrecer una experiencia integral para jugadores, entrenadores y familias. Los participantes disfrutarán de partidos en instalaciones de primer nivel, alojamiento en hoteles excepcionales y un ambiente único de convivencia que combina deporte, turismo y compañerismo.
Desde su creación, el torneo ha logrado consolidarse como un referente en el fútbol base, atrayendo a clubes nacionales e internacionales que encuentran en la Costa Daurada el escenario ideal para cerrar la temporada.
Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial aroundsportbcn.com, y la organización invita a los equipos a reservar su plaza cuanto antes para no quedarse fuera de esta cita que promete, un año más, grandes momentos dentro y fuera del campo.
- 19–21 de junio de 2026
- Salou & Cambrils (Costa Daurada)
- Inscripciones ya abiertas en aroundsportbcn.com
