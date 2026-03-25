Arranca el Mundial de clubes Sub-12 de LaLiga Futures

Esta tarde en el campo de fútbol municipal de Los Arcos (Brunete) ha quedado inaugurada la primera edición del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures. Una presentación por todo lo alto donde los equipos fueron presentados bajo una pasarela y el himno de sus respectivos clubes. Además, los jugadores presenciaron a pie de campo un vídeo protagonizado por algunas de las leyendas del fútbol nacional que en su día jugaron este prestiogioso torneo y ahora lo recuerdan con un enorme cariño. Tampoco faltó el discurso de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, quién quiso trasladar un mensaje a los niños: "intentar no engañar a los árbitros, hará que el fútbol del mañana sea mejor".

El formato de este torneo será el siguiente: 5 equipos repartidos en 4 grupos donde los dos mejores de cada uno de ellos se clasificará para los cuartos de final. El grupo A compuesto por clubes americanos, el grupo B por clubes europeos y los grupos C y D principalmente de españoles con un africano y un asiático incluidos. Este cuadro se asegura que la final se dispute entre un club español y uno del resto del mundo.

Además, tuvo lugar un partido de exhibición entre ESPAÑA U12, una selección formada por jugadores de canteras españolas y dirigida desde los banquillos por Vicente del Bosque y José Antonio Camacho, contra WORLD U12, esta selección estuvo formada por jugadores del resto de equipos no españoles que completan el cuadro y fue dirigida por el gran Bernd Schuster, cuyo nieto estuvo incluido en este plantel al ser jugador de River Plate. El encuentro terminó 5-0.

Sin duda será un campeonato apasionante, donde muchas familias desplazadas desde todo el mundo y el público de Brunete llenarán las gradas de Los Arcos en cada partido para que las estrellas del futuro vivan un ambiente inolvidable.