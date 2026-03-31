Arranca la 24ª edición del MICFootball con la participación récord de 482 equipos y más de 8.500 futbolistas

El torneo internacional de fútbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) pondrá mañana en marcha su 24ª edición. El Estadio de Vilatenim de Figueres volverá a acoger la ceremonia de inauguración durante la mañana. La competición, un referente deportivo de la Semana Santa, se disputará hasta el próximo domingo 5 de abril en 60 campos de 45 municipios de las comarcas de Girona.

Por tercer año consecutivo, el evento bate su récord de participación y contará con más equipos que nunca: más de 8.500 futbolistas de 482 equipos procedentes de 42 países de los cinco continentes. Los jugadores y jugadoras se repartirán en 10 categorías según su edad, incluyendo la categoría Integra para deportistas con discapacidad intelectual. El mismo escenario de Figueres, junto con Palamós, se repartirán las finales del fin de semana.

La jornada de inauguración en Vilatenim se podrá seguir en directo por Esport3 y MICFootball TV y comenzará a las 11 de la mañana con la disputa del partido entre los cadetes del FC Barcelona y la AS Roma. La ceremonia de inauguración se iniciará a las 12 con el tradicional desfile de los abanderados de los equipos participantes, los discursos de las autoridades y el reconocimiento público de la persona ganadora de la 14ª edición del Premio Dani Montesinos.

Este galardón, que promueve el periodismo deportivo entre jóvenes talentos, recuerda la figura del periodista Dani Montesinos, fallecido en 2012 en un accidente de tráfico. El estudiante Pablo Fernández Tamayo es el ganador de este año y obtendrá como premio unas prácticas en el canal deportivo GOL, del Grupo Mediapro. La jornada matinal contará también con la participación del grupo de danza urbana Dance Me y una batucada.

Récord de equipos, sedes y campos

En la 24ª edición del MICFootball participarán 482 equipos, incluidos los del MICIntegra, procedentes de 42 países de los cinco continentes, lo que supone más de 1.200 partidos en la provincia de Girona. Esta Semana Santa más de 8.500 jugadores de fútbol base participarán en el torneo. Con ellos, el MICFootball supera un nuevo hito y alcanza los 100.000 participantes a lo largo de su historia.

Entre los clubes confirmados, hay una destacada representación de canteras de Primera División española, como: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, RCD Espanyol, Girona FC, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano y Real Betis.

A nivel internacional participarán numerosos clubes de primer nivel de otros países europeos. Es el caso de los ingleses Chelsea FC, Manchester United FC, Liverpool FC, Arsenal FC, Newcastle United y Crystal Palace; los italianos Juventus FC, AC Milan y AS Roma; y otros como FC Porto y SC Braga, el Olympique de Marsella o el Ajax de Ámsterdam.

De fuera de Europa también asistirán equipos de renombre como el Inter de Miami y LA Galaxy de Estados Unidos.

El MIC de este 2026 reunirá clubes procedentes de 42 países distintos de los cinco continentes: España, Reino Unido, Portugal, Arabia Saudí, Estados Unidos, Puerto Rico, Italia, Canadá, Brasil, Aruba, Bolivia, Colombia, Alemania, Ucrania, Uruguay, Australia, Francia, México, Costa Rica, Bélgica, Turquía, Azerbaiyán, Andorra, Dinamarca, Corea del Sur, Japón, Guadalupe, India, Argentina, Noruega, Suecia, Irak, Hong Kong, Países Bajos, Paraguay, Suiza, Chipre, Kosovo, China, Venezuela, Grecia y Kazajistán.

Arbúcies y Flaçà se incorporan como sedes y, por primera vez, el MIC se jugará en 45 municipios. Serán 60 campos los que acogerán los partidos de todas las categorías. Figueres, además de albergar la inauguración, también será escenario de las finales de las categorías U13, U15 y U19 el domingo.

El desenlace del resto de categorías tendrá lugar en Palamós, repartido durante el fin de semana. El resto de localidades que repiten la experiencia de años anteriores son Banyoles (sede del Pre-MIC), Bàscara, Begur, Breda, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Celrà, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, Jafre, L'Escala, La Bisbal d'Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Palau-saverdera, Pals, Quart, Riells i Viabrea, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres, Vilablareix y Vilamalla.

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El torneo volverá a contar con una plataforma de televisión en línea propia, MICFootball TV, un servicio OTT que permitirá seguir en directo los partidos del torneo. Se trata de una iniciativa que debutó el año pasado en el contexto de un proyecto de digitalización del campeonato. A partir de cámaras inteligentes situadas en algunos de los campos de fútbol de la Costa Brava, la plataforma prevé retransmitir hasta 500 partidos.