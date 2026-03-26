Argentinos y brasileños ponen la salsa, el Sevilla arrolla al Wyad y el Betis se impone al Madrid

Tras la primera toma de contacto de ayer, en la que los jugadores se estrenaron en este Mundial Sub-12 FC Futures, era en la jornada de hoy donde realmente se cocían las habichuelas. Con varios partidos decisivos, los grupos han quedado prácticamente definidos, a falta únicamente de los últimos encuentros que se disputarán mañana y que terminarán de confirmar las posiciones finales. Con la principal sorpresa del Atlético de Madrid virtualmente eliminado a falta de jugar su último partido mañana contra el Real Madrid.Un torneo especial que se está robando el corazón de todos nosotros. Es algo conmovedor ver como chicos que comparten el mismo sueño se dejan el alma en cada balón y la voz para celebrar cualquier acción. Muchos de ellos con mentalidades férreas. Auténticos futbolistas en el cuerpo de un niño.

Mateo de Boca Jrs gritando un gol / LALIGA

UNA GRADA SIN FRONTERAS QUE NO DEJÓ DE CREER

El premio a la mejor afición en la grada fue para el Bayer Leverkusen y Arsenal. La hinchada del Leverkusen compuesta por un ambiente híbrido entre seguidores alemanes y una nutrida representación de jóvenes españoles que se unió para hacer aún más ruido, frente a los ''Gunners supportes'' que alzaban su presencia con la bubucela para no sentirse pequeños. Ambos no dejaron de alentar a los suyos en ningún momento durante el partido y el Arsenal FC terminó venciendo por 1-0. Con este resultado la clasificación del grupo B está más ajustada que ninguna y queda en vilo hasta mañana.

Entrenadores de Byer Leverkusen y Arsenal se saludan con deportividad / LALIGA

RESULTADOS DE LA JORNADA

En el apartado deportivo, la jornada dejó un total de 14 partidos ya finalizados, con los siguientes resultados: Inter de Milán 2-1 Paris Saint-Germain; Boca Juniors 4-0 Inter Miami CF; Atlético de Madrid 2-0 Wydad AC; Valencia CF 3-0 Shanghai Port; River Plate 3-3 Palmeiras; Sevilla FC 0-1 Real Betis; FC Barcelona 2-0 Villarreal CF; RCD Espanyol 1-1 Valencia CF; Arsenal FC 1-0 Bayer Leverkusen; Sevilla FC 6-0 Wydad AC; Villarreal CF 2-1 Shanghai Port; Galatasaray 0-1 Paris Saint-Germain; Flamengo 1-0 River Plate; Real Madrid 0-2 Real Betis.

LOS GOLES DE LA JORNADA

En cuanto al gol de la jornada del día dos, repite como candidato PH Neto con su golazo ante River Plate, una acción de muchos quilates con sombrerito incluido y una definición de exterior a bote pronto. También destaca la brillante jugada de estrategia a balón parado del RCD Espanyol para rescatar un punto sobre la bocina con un cabezazo de Eric Navio, en una acción perfectamente ejecutada, y un tanto de cabeza de Candelá en una acción a balón parado de los verdiblancos imponiéndose en el aire en el último partido contra el Madrid.

TELEDEPORTE

Mañana se vivirá el día grande del Mundial Sub-12 FC Futures, con un cartel de partidos que promete emociones de principio a fin. Nada más ni nada menos que Valencia CF contra Villarreal CF, River Plate frente a Boca Juniors, FC Barcelona midiéndose con RCD Espanyol, Flamengo chocando con Palmeiras, y para cerrar con broche de oro, Real Madrid CF frente a Atlético de Madrid a cara de perro. Una jornada para no perderle el ojo en ningún momento.